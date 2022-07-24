В Киренске без электроснабжения остается тысяча человек
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Киренске без электроснабжения остается тысяча человек

В Киренске без электроснабжения остается тысяча человек

Недавно закончилось заседание КЧС по Киренскому району. Продолжается ликвидация последствий вчерашней непогоды, работают аварийно-восстановительные бригады, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале вечером 24 июля.

«В Киренске у 90% жителей восстановлено энергоснабжение. Без света остаются чуть более тысячи человек. Требуется замена более шести километров сетей. Аэропорт функционирует в штатном режиме, запитан от дизеля. Что касается района, то к 22:00 планируется полностью восстановить электроснабжение», — написал глава региона.

Водозаборы работают в штатном режиме. Возникающие точечные отключения отрабатываются администрациями города и района. Дороги расчищены. На трассе «Усть-Кут — Киренск» восстановлено двухполосное движение. Транспортная доступность обеспечена, возобновлено междугороднее сообщение.

Ранее сообщалось, что 23 июля в Киренске прошел сильный ураган — дождь, сильный ветер с порывами до 29 метров в секунду. В городе повалило опоры энергоснабжения, деревья. Электроснабжение в семи населенных пунктах Киренского района было прервано. В Главном управлении ГУ МЧС России по Иркутской области развернули оперативный штаб для общего руководства аварийно-восстановительными работами.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Хакер вывел около $6 млн c децентрализованной платформы Audius
Хакер вывел около $6 млн c децентрализованной платформы Audius
В Киренске без электроснабжения остается тысяча человек
В Киренске без электроснабжения остается тысяча человек
35-летняя героиня реалити-шоу «Голые и напуганные» найдена мертвой
35-летняя героиня реалити-шоу «Голые и напуганные» найдена мертвой
Разбогатеть не получится: какие пары знаков зодиака мешают друг другу стать состоятельными
Разбогатеть не получится: какие пары знаков зодиака мешают друг другу
Сын Наташи Королевой публично опозорился
Сын Наташи Королевой публично опозорился
Юрия Шатунова убили, заявил Андрей Разин
Юрия Шатунова убили, заявил Андрей Разин
Татьяна Бабенкова голой стояла под дождем
Татьяна Бабенкова голой стояла под дождем
Ксения Собчак сделала важное признание в день рождения мужа
Ксения Собчак сделала важное признание в день рождения мужа
Сестра Ольга Бузовой мучается от страшных болей
Сестра Ольга Бузовой мучается от страшных болей
Свадьба сына Сенчуковой и Рыбина оказалась под угрозой срыва – видео с закрытого торжества
Свадьба сына Сенчуковой и Рыбина оказалась под угрозой срыва – видео
Новые сериалы лета: что смотреть в июле и августе
Новые сериалы лета: что смотреть в июле и августе
Подборка гифок (25 гифок) - 22.07.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 22.07.2022

Топ на сегодня

Захарова заявила о мольбе дипломатов США не фотографироваться с Лавровым
Захарова заявила о мольбе дипломатов США не фотографироваться с
Анна Старшенбаум резко обругала коллегу
Анна Старшенбаум резко обругала коллегу
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку под Тверью
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку под Тверью
"Это мошенничество": отец Фриске обвинил Шепелева в махинациях с деньгами сына
"Это мошенничество": отец Фриске обвинил Шепелева в
Повышенный спрос на нефть из Ирака и Саудовской Аравии объяснили
Повышенный спрос на нефть из Ирака и Саудовской Аравии объяснили

Еще по теме

В Киренске энергетики устранили крупную аварию на электросетях
В Киренске прошел сильный ураган
Энергоснабжение большей части Лазаревского района Сочи восстановлено
Электроснабжение потребителей Владимирской области восстановлено