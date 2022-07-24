В Киренске без электроснабжения остается тысяча человек

Недавно закончилось заседание КЧС по Киренскому району. Продолжается ликвидация последствий вчерашней непогоды, работают аварийно-восстановительные бригады, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале вечером 24 июля.

«В Киренске у 90% жителей восстановлено энергоснабжение. Без света остаются чуть более тысячи человек. Требуется замена более шести километров сетей. Аэропорт функционирует в штатном режиме, запитан от дизеля. Что касается района, то к 22:00 планируется полностью восстановить электроснабжение», — написал глава региона.

Водозаборы работают в штатном режиме. Возникающие точечные отключения отрабатываются администрациями города и района. Дороги расчищены. На трассе «Усть-Кут — Киренск» восстановлено двухполосное движение. Транспортная доступность обеспечена, возобновлено междугороднее сообщение.

Ранее сообщалось, что 23 июля в Киренске прошел сильный ураган — дождь, сильный ветер с порывами до 29 метров в секунду. В городе повалило опоры энергоснабжения, деревья. Электроснабжение в семи населенных пунктах Киренского района было прервано. В Главном управлении ГУ МЧС России по Иркутской области развернули оперативный штаб для общего руководства аварийно-восстановительными работами.