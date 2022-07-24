В России выявили 7523 новых заболевших COVID-19

Вадим Карасев

В России за минувшие сутки выявили еще 7523 новых заболевших COVID-19

За минувшие сутки в России выявили еще 7523 заболевших COVID-19. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии составило 18 532 255. Такие данные передает в воскресенье, 24 июля, оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

23 июля число выявленных случаев коронавируса составило 6953. Тогда же отмечалось, что коэффициент распространения инфекции в России рекордно вырос — показатель поднялся до 1,42 впервые с 1 февраля. 22 июля было зафиксировано 6659 новых зараженных.