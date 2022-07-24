В сети массово высмеяли новый трейлер сериала по «Властелину колец»
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В сети массово высмеяли новый трейлер сериала по «Властелину колец»

В сети массово высмеяли новый трейлер сериала по «Властелину колец»Пользователи высмеяли новый трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Пользователи высмеяли новый трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти» от Amazon Prime Video, опубликованный на YouTube. В комментариях под клипом фанаты франшизы принялись иронизировать над творческими решениями шоураннеров.

«Когда Саурон начал петь песню Рианны, у меня мурашки по спине пробежали. У [главы Amazon Джеффа] Безоса получаются по-настоящему эпохальные проекты», — написал Thanasis Earnest Lampropoulos. «В тот момент, когда Роза Паркс в исполнении Хью Джекмана сказала Гэндальфу: "Я — Бэтмен", слезы на глазах навернулись. Феноменальная работа», — отметил DarkKnight67. «Когда Арагорн сказал "Аста ла виста" и отрезал голову Саурону, это было божественно», — добавил Bernd Berndson.

Пользователи оставили свыше сотни комментариев, в которых персонажи вселенной «Властелина колец» произносят реплики из других фильмов, в том числе из «Титаника», «Темного рыцаря», «Матрицы» и франшиз «Мстители», «Звездные войны» и «Гарри Поттер». Другие комментаторы отметили, что многие шутки участников флешмоба выглядят куда более захватывающими, нежели сюжет грядущего сериала.

Ранее стало известно, что россияне увидели темнокожего эльфа в сериале по «Властелину колец» и оскорбились.

Премьера «Властелина колец: Кольца власти» запланирована на 2 сентября.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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