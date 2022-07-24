В Сочи объявили режим ЧС
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В Сочи объявили режим ЧС

В Сочи объявили режим ЧС

В Сочи по всему городу, на который обрушились сильные ливни, объявлен режим ЧС. Об этом сообщил местный градоначальник Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

По его словам, данный шаг даст «еще один инструмент для задействования сил, механизм оперативного формирования выплат пострадавшим».

«Стихия за прошедшие три дня оставила разрушения во всех районах города. Ситуация очень серьезная. Больше всего пострадал Центральный район. В современной истории Сочи подобного по масштабам происшествия именно в этой части курорта — не происходило», — констатировал он.

Копайгородский заявил, что на данный момент в результате стихии погибла одна женщина. Еще несколько десятков человек, в том числе десять детей, «были спасены из потоков воды, которые шли по улицам и сносили все на своем пути», рассказал мэр. При этом он отметил «слаженную работу спасателей» и помощь обычных жителей, «народных героев».

Главной задачей сейчас чиновник назвал продолжение аварийно-спасательных работ. Все дороги уже расчистили от мусора и грязи, движение везде идет штатно, формируется перечень повреждений, места оползневых процессов, заявил Копайгородский. Параллельно мониторинговые группы обходят местных жителей и составляют акты поврежденного имущества и территорий.

Власти города также пообещали оказать помощь автовладельцам, чьи транспортные средства пострадали в результате ЧП или были утрачены, и содействовать в получении ими выплат от страховых компаний.    

На восстановлении сочинских пляжей в настоящее время работают более 400 человек, а еще 600 работают в городе, задействованы ресурсоснабжающие, коммунальные предприятия, аварийно-спасательные формирования и другие, доложил Копайгородский. «Межведомственный оперативный штаб продолжает работать круглосуточно. В таком режиме остаемся, пока в городе ничего не будет напоминать о прошедшей стихии», — заверил он.

# Происшествия / Главные новости Происшествия
По материалам: pnp.ru

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