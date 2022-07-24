В США подтвердили замедление экономики страны
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В США подтвердили замедление экономики страны

В США подтвердили замедление экономики страныГлава Минфина США Йеллен: экономика страны замедляется, но речь не идет о рецессии

Министр финансов США Джанет Йеллен подтвердила замедление экономики страны. Об этом она сообщила в интервью NBC.

Так, например, по словам Йеллен, в прошлом году наблюдался быстрый экономический рост — примерно на 5,5 процента. Указанная ситуация позволила предоставить работу людям, потерявшим ее во время пандемии. Однако она отметила, что высокие уровни занятости и потребительских расходов населения в данный момент доказывают, что сейчас речь о спаде не идет.

«Это не то время, когда экономика находится в рецессии. Но мы переживаем переходный период, когда ее рост замедляется, и это необходимо и уместно», — пояснила глава Минфина США.

Ранее Йеллен заявила, что западные государства будут применять жесткие меры в отношении тех стран, которые злоупотребляют или нарушают мировой экономический порядок. «Соединенные Штаты и наши союзники, такие как [Республика] Корея, будут работать вместе, чтобы продолжать требовать твердой приверженности нормам и ценностям, которые лежат в основе мирового экономического порядка», — подчеркнула она.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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