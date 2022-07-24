В США рассказали о «тревожном феномене» после поездки Путина в Иран

Вадим Карасев

National Interest: Иран и Китай поддерживают российское видение конфликта на Украине

Обозреватель Марк Эпископос рассказал о «тревожном феномене», который наблюдается после поездки президента России Владимира Путина в Иран. Об этом он написал в своей статье для журнала National Interest.

По мнению Эпископоса, несмотря на попытки западных стран «выстроить единый глобальный фронт против Кремля», существует и иная точка зрения. Он отметил, что сделка по экспорту зерна «завершила неделю российской дипломатии», которая, по словам экспертов, была призвана показать провал западной кампании по экономической и политической изоляции Москвы.

Похожее мнение ранее высказал директор Института исследований кризисных ситуаций Марк Алмонд. После визита Путина в Тегеран он предрек Западу неприятности, так как встреча лидеров России, Турции и Ирана может положить начало новому антизападному альянсу. По его словам, это может стать для западных государств более опасным, чем бывший советский блок.

США увидели в визите Путина «изоляцию» России

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что визит российского лидера в Тегеран «продемонстрировал градус изоляции господина Путина и России». «Теперь они должны повернуться в сторону Ирана ради помощи», — выразил мнение он. Кроме того, по мнению чиновника, встреча показала отсутствие намерений Москвы вести переговоры с Украиной.

Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не согласился с заявлением Вашингтона о том, что Россия все сильнее изолируется от мира. По его словам, такая оценка является в корне неверной.

Сам Владимир Путин говорил, что в мировой истории наступает новая эпоха, в которую высокую динамику роста могут показать только по-настоящему суверенные государства. По его словам, тормозом для развития ранее служило однополярное устройство мира. Путин также указал на расистский и неоколониальный характер идеи о доминировании «золотого миллиарда».

До этого президент России также указывал на завершение эпохи однополярного миропорядка. По его мнению, так случилось, несмотря на все попытки любыми средствами сохранить или законсервировать однополярное устройство. «Мир, основанный на таких догмах, определенно, неустойчив», — подчеркнул Путин.

На встрече в Тегеране президенты обсуждали урегулирование в Сирии

Трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина с лидерами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ибрагимом Раиси состоялись 19 июля в Тегеране. Основным вопросом в обсуждениях стало урегулирование в Сирии. Кроме того, Путин, Эрдоган и Раиси приняли решение расширить трехсторонний формат взаимодействия за пределы сирийской тематики в целях содействия политическому и экономическому сотрудничеству.

Позже Владимир Путин раскрыл подробности разговора с Ибрагимом Раиси. Он сообщил, что стороны говорили об экономике и использовании национальных валют. Особое внимание лидеры уделили укреплению сотрудничества в энергетике, промышленности и транспорте.

22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море. Сделка сняла ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок и определила алгоритм вывоза украинского зерна по Черному морю.