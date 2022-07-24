В Запорожской области сформирована структура нового правительства
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В Запорожской области сформирована структура нового правительства

В Запорожской области сформирована структура нового правительства

На освобожденных территориях Запорожской области сформировали структуру правительства региона. Об этом РИА «Новости» сообщил глава совета министров области Антон Кольцов.

Он рассказал, что назначен председателем совета министров, и в его задачу входит сформировать состав правительства. «Структура уже готова и находится на согласовании», — сказал Кольцов.

По его словам, всего в совмине области будет три блока. Первый — финансово-экономический, к которому относятся все вопросы, связанные с финансовым сопровождением, формированием и расходованием бюджета, финансовый контроль, налоговые режимы и преференции, а также инвестиционные вопросы. Имущественные вопросы также войдут в этот блок.

Второй блок будет отвечать за работу промышленности, сельское хозяйство, вопросы инженерной инфраструктуры — ЖКХ, строительство и дороги. К третьему блоку относятся вопросы социальной сферы, в частности труда, социальной защиты, образования и здравоохранения, добавил председатель Совмина.

Ранее в Минобороны заявили, что во всех населенных пунктах Украины, перешедших под контроль России, восстановлена централизованная муниципальная власть. Весной российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожья и Херсонскую область. В них были сформированы военно-гражданские администрации.

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По материалам: pnp.ru

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