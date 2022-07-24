Важные православные праздники, которые отмечают 25 июля 2022 года верующие

В православном календаре 25 июля является важной датой, так как в этот день отмечают большой церковный праздник и почитают множество святых и выдающихся личностей для история развития и становления христианства. Традиции и история праздников подскажут, как провести день правильно, чтобы соблюсти все порядки.

История установления и празднования дня иконы Божьей Матери Троеручицы

Икона Божией Матери Троеручицы высоко почитается служителями и прихожанами православной церкви за свои чудотворные свойства, о которых ходят легенды. Согласно преданиям, святыня прошла большой путь перед тем, как обрести свое место в стенах Успенского храма в Москве.

Истории известно множество случаев исцеления, связанных с иконой Троеручицы. Один из наиболее широко известных случаев относится к 8 веку, и рассказывает историю об исцелении Иоанна Дамаскина, который преклонил голову перед чудотворным ликом, будучи изнеможенным от потери руки.





История гласит, что преподобный верил в силу иконы и почитал ее, неся в мир слово Божие и его волю. Однако во времена иконоборчества его посчитали изменником, из-за чего по приказу Калифа ему отрубили руку. Преподобный Иоанн в момент отчаяния взмолился иконе и попросил защиты православия, после чего рука Дамаскина чудесным образом оказалась нетронутой.

После долгих скитаний в 13 веке святыня оказалась в Сербии, после чего появилась на горе Афон, однако обстоятельства транспортировки не известны, и многие связывают ее с чудесными свойствами иконы. Некоторые служители церкви считают, что святыня переместилась, так как ее нахождение там было необходимо.

Святые, память которых принято почитать 25 июля





Православная церковь также отмечает День памяти Прокла и Илария 25 июля. День связан с большим количеством традиций, а в народе праздник известен как Прокл Плакальщик, так как утром должно собраться много росы. В православии росу нередко называют «слезами Богородицы», поэтому 25 июля принято умываться росой, чтобы очиститься от греха.

По традиции росу на рассвете собирали с помощью тканей изо льна и выжимали воду в глиняный сосуд. Водой могли не только умываться, но и пить, готовить на ней еду, так как, согласно поверьям, она обладает большим количеством целебных свойств.





Память преподобного Арсения Новгородского, в народе называемого «ради Христа юродивым», почитается 25 июля. Преподобный известен своей необычной жизненной историей и большими заслугами перед православной церковью.

В юношестве преподобный по велению родителей против своей воли женился, однако вскоре оставил жену и поселился в Новгороде. В 1562 году преподобный принял решение построить обитель во имя Пресвятой Богородицы, где бы он смог нести свою службу и дать приют таким же страждущим душам.

В своей обители преподобный принял постриг и до конца жизни придерживался строгой праведной жизни. Посвящая себя служению, преподобный взял имя Арсений. Святой отличился своей преданностью, ведь он постоянно находился в слезной молитве, а под конец жизни принял решение уйти в затвор, во время которого скончался 25 июля 1562 года.

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