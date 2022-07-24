Власти Сочи сообщили о неблагоприятном уровне воды в реке Бзугу
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Власти Сочи сообщили о неблагоприятном уровне воды в реке Бзугу

Власти Сочи сообщили о неблагоприятном уровне воды в реке БзугуВласти Сочи сообщили, что уровень воды в реке Бзугу достиг неблагоприятных отметок

Из-за проливных дождей уровень воды в реке Бзугу в Сочи достиг неблагоприятных отметок. Об этом сообщает пресс-служба администрации города, передает РИА Новости.

Как рассказали власти города, на реке среагировал соответствующий датчик. На место прибыли глава района и спасатели.

Отмечается, что наиболее сильные дожди наблюдаются в Центральном и Хостинском районах. В ведомстве заверили, что специалисты и техника готовы оперативно приступить к устранению последствий ЧС.

Ранее власти Сочи сообщили, что ожидают вторую за день волну стихии. В связи с ожидаемым повторным формированием грозового фронта жителям и гостям города рекомендовали принять все необходимые меры предосторожности и временно отказаться от отдыха у воды.

Сильный ливень в ночь на 23 июля затопил улицы в Сочи. Он продолжался до утра и сопровождался ураганным ветром. В некоторых районах возникли перебои с электричеством из-за стихии.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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