За что люди чаще всего ненавидят Рыб
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За что люди чаще всего ненавидят Рыб

За что люди чаще всего ненавидят Рыб

Рыбы не проявляют открытой агрессии, но это не значит, что все люди от них всегда без ума. Поводы для ненависти есть, и немало. Про самые важные из них рассказали астрологи.


Ранее мы уже рассказывали о том, за что люди ненавидят представителей двух других Водных Знаков Зодиака — Скорпионов и Раков. Так уж повелось, что люди этой стихии имеют много врагов. Как оказывается, это не случайно.

Вера в собственную исключительность

Большинство астрологов отмечает, что Рыбы — это люди с развитым обаянием. Хорошим шестым чувством и невероятной креативностью. На этом фоне представители данного Знака часто мнят себя непризнанными гениями. Даже те, у кого действительно есть талант, бесят окружающих своей напыщенностью. Рыбам свойственно забывать о том, что на одном таланте далеко не уедешь. Его тоже нужно развивать, но развиваться им хочется не всегда. В итоге людям не нравится то, что Рыбы считают себя гениями, ведь зачастую это далеко от правды.

Позиция жертвы

Рыбы постоянно выставляют себя в роли жертвы. В сложных ситуациях они любят поиграть на публику, вызывая жалость. Причина у таких поступков вполне понятна — им хочется, чтобы все их проблемы взяли на себя добрые самаритяне. Так частенько и происходит — Рыбы «плачут», что ничего не успевают или не могут. Затем приходит кто-то с развитым чувством ответственности, жалости и мощной эмпатией, помогает Рыбам, а потом не получает взамен ровным счетом ничего. Рыбы даже «спасибо порой» сказать забывают, не говоря уже об оказании какой-то встречной услуге. Без ненависти в таких ситуациях не бывает.


Распускание сплетен

Рыбы любят поболтать о других людях, обсудив их слабости, планы на жизнь, мнения. Представители этого Знака не распускают слухов, придумывая о других людях небылицы, но доверять им свои секреты точно нельзя. Не удивляйтесь, если о них совсем скоро узнают другие люди. Рыб очень многие ненавидят за то, что они не умеют хранить секреты.

Вранье

Рыбы очень плохо врут, но постоянно практикуются в этом. Они могут соврать даже в такой ситуации, когда можно быть искренними без каких-либо последствий для авторитета и репутации. Тех, кого это никак не волнует, довольно немного. Остальные настороженно относятся ко всему, что говорят Рыбы, а в некоторых случаях это порождает сильную неприязнь и даже ненависть.

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По материалам: dailyhoro.ru

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