За что люди чаще всего ненавидят Рыб

Вадим Карасев

Рыбы не проявляют открытой агрессии, но это не значит, что все люди от них всегда без ума. Поводы для ненависти есть, и немало. Про самые важные из них рассказали астрологи.

Ранее мы уже рассказывали о том, за что люди ненавидят представителей двух других Водных Знаков Зодиака — Скорпионов и Раков. Так уж повелось, что люди этой стихии имеют много врагов. Как оказывается, это не случайно.

Вера в собственную исключительность

Большинство астрологов отмечает, что Рыбы — это люди с развитым обаянием. Хорошим шестым чувством и невероятной креативностью. На этом фоне представители данного Знака часто мнят себя непризнанными гениями. Даже те, у кого действительно есть талант, бесят окружающих своей напыщенностью. Рыбам свойственно забывать о том, что на одном таланте далеко не уедешь. Его тоже нужно развивать, но развиваться им хочется не всегда. В итоге людям не нравится то, что Рыбы считают себя гениями, ведь зачастую это далеко от правды.

Позиция жертвы

Рыбы постоянно выставляют себя в роли жертвы. В сложных ситуациях они любят поиграть на публику, вызывая жалость. Причина у таких поступков вполне понятна — им хочется, чтобы все их проблемы взяли на себя добрые самаритяне. Так частенько и происходит — Рыбы «плачут», что ничего не успевают или не могут. Затем приходит кто-то с развитым чувством ответственности, жалости и мощной эмпатией, помогает Рыбам, а потом не получает взамен ровным счетом ничего. Рыбы даже «спасибо порой» сказать забывают, не говоря уже об оказании какой-то встречной услуге. Без ненависти в таких ситуациях не бывает.

Распускание сплетен

Рыбы любят поболтать о других людях, обсудив их слабости, планы на жизнь, мнения. Представители этого Знака не распускают слухов, придумывая о других людях небылицы, но доверять им свои секреты точно нельзя. Не удивляйтесь, если о них совсем скоро узнают другие люди. Рыб очень многие ненавидят за то, что они не умеют хранить секреты.

Вранье

Рыбы очень плохо врут, но постоянно практикуются в этом. Они могут соврать даже в такой ситуации, когда можно быть искренними без каких-либо последствий для авторитета и репутации. Тех, кого это никак не волнует, довольно немного. Остальные настороженно относятся ко всему, что говорят Рыбы, а в некоторых случаях это порождает сильную неприязнь и даже ненависть.