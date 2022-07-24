Захарова заявила о мольбе дипломатов США не фотографироваться с Лавровым
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Захарова заявила о мольбе дипломатов США не фотографироваться с Лавровым

Захарова заявила о мольбе дипломатов США не фотографироваться с ЛавровымЗахарова: американские дипломаты умоляют коллег не фотографироваться с Лавровым в Египте

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о попытках госдепа США повлиять на зарубежное турне главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Американские дипломаты бегают в разных странах от дома к дому и умоляют (сейчас громко не хохотать) не фотографироваться с Лавровым, чтобы эти фотографии не использовались Россией в качестве доказательств отсутствия изоляции», — сообщила она. Дипломат отметила, что в США «даже не догадываются, что мы для этих целей используем не фотографии, а их самих: глупость, апломб и полное отсутствие ощущения реальности».

Вечером 23 июля Лавров прибыл с рабочим визитом в Каир. 24 июля состоятся переговоры с руководством Египта. Этот визит открывает большое африканское турне российского министра, которое продлится до 28 июля. Помимо Египта, Лавров посетит Эфиопию, Уганду и Конго.



Очередь на переговоры с Лавровым

Ранее посол России в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что на министерской встрече G20 на острове Бали выстроилась очередь из глав делегаций стран-участников для переговоров с Лавровым.

По словам Воробьевой, все члены G20, которые не входят в G7, «готовы слушать и услышать» позицию России, и их желание понять мотивы Москвы «абсолютно очевидно».



В Кремле также не согласились с заявлениями о растущей изоляции России

19 июля координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Вашингтон увидел изоляцию России в поездке президента Владимира Путина на саммит с лидерами Ирана и Турции Ибрагимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом в Тегеран. Кирби также указал на отсутствие у Москвы намерений вести переговоры с Киевом из-за визита российского президента в Иран.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на это утверждение, заявив, что Москва считает такую оценку «в корне неверной».

В свою очередь, журнал Foreign Policy счел, что визиты президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на Ближний Восток продемонстрировали намерение стран региона поддержать Москву. Авторы материала сравнили поездки лидеров стран и назвали итоги турне Путина успешнее результатов Байдена.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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