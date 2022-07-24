Законы, вступающие в силу с 25 июля

В документах установлены новые виды деяний, которые признают уголовными преступлениями. Так, в соответствии с Конвенцией преступлением считается преднамеренная незаконная перевозка на борту самолета любого оборудования, материалов или программного обеспечения, которые вносят существенный вклад в производство или доставку биологического оружия.

Федеральный закон от 14.07.2022 № 247-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Конвенции о борьбе с незаконными актами в отношении международной гражданской авиации и Протоколу, дополняющему Конвенцию о борьбе с незаконным захватом воздушных судов»

Первый закон вносит поправки в КоАП. Согласно документу, нарушителю будет грозить штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей либо обязательные работы на срок от 150 до 200 часов.

Федеральный закон от 14.07.2022 № 257-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»

Второй закон предусматривает поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Наказание коснется злостных нарушителей. Для них предусматривается уголовный штраф 150-250 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов, принудительные работы или лишение свободы на срок до одного года. В случае если водитель, имеющий такую судимость, снова незаконно сел за руль, штраф составит 200-300 тысяч, а уголовный срок — до двух лет.

Федеральный закон от 14.07.2022 № 258-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 150 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»

В частности, в нем появятся новые термины и будут скорректированы формулировки. Например, в тексте документа поясняются определения «аварийный выход», «пожарный отсек» и «эвакуация».

Федеральный закон от 14.07.2022 № 276-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Как сообщал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, представители педагогического сообщества неоднократно обращали внимание на недопустимость отношения к образованию как к услуге. Вопрос об исключении понятия «услуга» из закона об образовании поднимался в августе 2021 года на заседании Президиума Госсовета с участием Президента России Владимира Путина.

Теперь в законе вместо оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования речь будет идти о реализации образовательных программ, а «нормативные затраты оказания госуслуг по реализации образовательной программы» заменят на «финансовое обеспечение реализации образовательной программы».

Федеральный закон от 14.07.2022 № 295-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»

Речь идет в том числе о временном расконсервировании мобилизационных мощностей объектов, разбронировании материальных ценностей госрезерва.

Также на кабмин возлагаются полномочия по определению особенностей правового регулирования трудовых отношений в отдельных организациях, их структурных подразделениях и на отдельных производственных объектах.

Федеральный закон от 14.07.2022 № 272-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 14.07.2022 № 273-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»

В перечень целей добровольческой деятельности включается содействие в ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, профилактике и тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, а также поиске лиц, пропавших без вести.

Федеральный закон от 14.07.2022 № 340-ФЗ «О внесении изменений в статью 2 Федерального закона «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»

Также закон дает возможность приватизации федерального имущества без включения в прогнозный план программы приватизации в случае, если стоимость отчуждаемых объектов составляет менее 100 миллионов рублей.

Федеральный закон от 14.07.2022 № 320-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества», отдельные законодательные акты Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования имущественных отношений»

В том числе устанавливается, что эксперты, специалисты получают вознаграждение за выполненную ими по поручению суда работу, если эта работа не входит в круг их служебных обязанностей в качестве работников госучреждения. Размер вознаграждения определяется судом по согласованию со сторонами и по соглашению с экспертами, специалистами.

Федеральный закон от 14.07.2022 № 318-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации»

Статья 286 Уголовного кодекса РФ о превышении должностных полномочий дополнена новой частью, в соответствии с которой пытки со стороны должностных лиц будут наказывать лишением свободы на срок от 4 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.

Кроме того, устанавливается повышенная уголовная ответственность за принуждение к даче показаний, совершенное с применением пытки, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или причинение тяжкого вреда его здоровью.

Федеральный закон от 14.07.2022 № 307-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации»

Также закон предусматривает предоставление субъектам РФ права дополнительно финансировать работу ГПД, что позволит снизить стоимость услуги для родителей.

Федеральный закон от 14.07.2022 № 301-ФЗ «О внесении изменений в статьи 8 и 66 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

Федеральная служба по финансовому мониторингу получит возможность запрашивать сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния из Единого государственного реестра записей таких актов.

Федеральный закон от 14.07.2022 № 297-ФЗ «О внесении изменений в статью 13-2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния»

Речь идет о детях-сиротах, детях-инвалидах I и II групп, гражданах до 20 лет с единственным родителем-инвалидом и доходом ниже прожиточного минимума, детях военных и силовиков, погибших при выполнении своих обязанностей, и других.

Федеральный закон от 14.07.2022 № 296-ФЗ «О внесении изменения в статью 68 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

В числе мер поддержки — бесплатное проживание и питание, медицинская помощь, а также льготный проезд на городском и пригородном транспорте.

Федеральный закон от 14.07.2022 № 294-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 6 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Штрафы за такое правонарушение для должностных лиц составит от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.

Федеральный закон от 14.07.2022 № 291-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»

Это возможно в случае, если он был признан несостоявшимся или при досрочном прекращении деятельности компании. Срок действия контракта — максимум один год.

Федеральный закон от 14.07.2022 № 280-ФЗ «О внесении изменения в статью 29-1 Федерального закона «Об отходах производства и потребления»

Такая мера также распространяется на мужчин со средним профессиональным образованием, не пребывающих в запасе.

Федеральный закон от 14.07.2022 № 278-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу пункта 8 статьи 18 Федерального закона «О государственной охране»

Так, правила о замене штрафа на предупреждение за первое правонарушение будут распространены на все правонарушения, выявленные во время инспекции. Также бизнесменам при уплате штрафа в течение 20 дней со дня вынесения постановления по делу будет положена скидка 50 процентов.

Федеральный закон от 14.07.2022 № 290-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 1 Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»

Документ устанавливает, что художник-постановщик анимационного (мультипликационного) фильма признается автором аудиовизуального произведения наряду с режиссером-постановщиком, автором сценария и композитором, являющимся автором музыкального произведения (с текстом или без текста), специально созданного для этого аудиовизуального произведения.

Федеральный закон от 14.07.2022 № 354-ФЗ «О внесении изменения в статью 1263 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»

В частности, на них возложат полномочия по проведению разминирования и уничтожению взрывчатых веществ.

Федеральный закон от 14.07.2022 № 351-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Это коснется только тех, приехал в Россию из зоны боевых действий.

Федеральный закон от 14.07.2022 № 342-ФЗ «О внесении изменения в статью 12 Федерального закона «О беженцах»