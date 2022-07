10 игр из Game Pass, которые нужно проходить на Xbox Series X | S

Вадим Карасев





В подписке Game Pass есть множество действительно красивых игр, которые особенно хорошо раскрываются на консолях нового поколения — Xbox Series X и Xbox Series S. Игры даже не обязательно должны быть оптимизированы до Xbox Series X | S в полной мере, некоторые из них были хороши и на поколении Xbox One, но стали производительнее на новом поколении приставок.

Портал Generacionxbox составил список из 10 игр из Game Pass, которые, по их мнению, имеет смысл проходить на Xbox Series X | S. Вот этот список:

A Plague Tale: InnocenceAssassin’s Creed OriginsDOOM EternalForza Horizon 5Gears 5Hellblade: Senua’s SacrificeMarvel’s Guardians of the GalaxyMicrosoft Flight SimulatorStar Wars Jedi: Fallen OrderYakuza: Like a Dragon

Отметим, что в список попали игры самых разных жанров, от симуляторов и гонок до шутеров от первого лица и экшенов по комиксам.