10 игр из Game Pass, которые нужно проходить на Xbox Series X | S
Сегодня, 08:30 Вадим Карасев
В подписке Game Pass есть множество действительно красивых игр, которые особенно хорошо раскрываются на консолях нового поколения — Xbox Series X и Xbox Series S. Игры даже не обязательно должны быть оптимизированы до Xbox Series X | S в полной мере, некоторые из них были хороши и на поколении Xbox One, но стали производительнее на новом поколении приставок.
Портал Generacionxbox составил список из 10 игр из Game Pass, которые, по их мнению, имеет смысл проходить на Xbox Series X | S. Вот этот список:
A Plague Tale: Innocence
Assassin’s Creed Origins
DOOM Eternal
Forza Horizon 5
Gears 5
Hellblade: Senua’s Sacrifice
Marvel’s Guardians of the Galaxy
Microsoft Flight Simulator
Star Wars Jedi: Fallen Order
Yakuza: Like a Dragon
Отметим, что в список попали игры самых разных жанров, от симуляторов и гонок до шутеров от первого лица и экшенов по комиксам.
По материалам: newxboxone