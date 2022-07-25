15 фотографий, которые доказывают, что художнику не обязательно нужен холст, чтобы показать свой талант
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15 фотографий, которые доказывают, что художнику не обязательно нужен холст, чтобы показать свой талант

15 фотографий, которые доказывают, что художнику не обязательно нужен холст, чтобы показать свой талант

Любители искусства часто находят свободные минутки, чтобы посетить очередную выставку какого-нибудь нового и талантливого художника. Вот вы заходите в помещение и бродите из зала в зал, разглядывая картины, написанные на холстах. Всё это, конечно, красиво и здорово. Но как насчёт чего-то покреативнее? Такого же мнения и люди, которые знают, как правильно держать кисточку в одной руке, а палитру красок в другой. Только вот холст в этом случае им давать необязательно. Они и без него найдут, где можно оставить пару своих отпечатков на память. А получается у них это очень даже неплохо!

Отвалилась кора от дерева? Не беда, нарисуем пейзаж

Что бы почитать?

Дверь от гаража разрисована как большая полка с книгами.

Нарисовал от руки пейзаж на ступеньках

Интересно, куда эта дверь ведёт?

Дырка в дереве была обыграна в виде двери, ведущей в никуда.

Моя жена нашла маленький раскрашенный камушек возле больницы

Насосную станцию в моём родном городе разрисовал художник MegX

Дом — лучший холст, где может разгуляться любой художник. Например, здесь мы рассказывали про одного француза, чьи рисунки на домах заставляли людей остановиться на своём пути.

На заборах тоже много чего интересного пишут!

Роскошные картины на собственном теле

Художница Ранда Хаддадина рисует картины прямо на своём теле. Выходит очень красиво и оригинально!

Улыбочку!

Картина маслом на листе

Была электрической подстанцией, стала пожарной машиной

Найди меня: на машине изображён рисунок, на котором можно найти копию этой же машины. Хитро!

Рисунки на машинах — не в новинку, но каждый раз то масштаб работы, то детальность, то ещё что-то просто поражает.

Угрюмый баллон с пропаном

Злой полуматрос-полурусалка. Кто же ты?

Кажется, художники не оставляют нам ни единого шанса для малейшего сомнения, что они всегда найдут место, на котором раскроют свой талант во всех красках, будь это машина, дыра в дереве или старая лестница. А мы что? Мы вообще не против наслаждаться творчеством креативных людей во всех его проявлениях!

# Интересное
По материалам: twizz

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