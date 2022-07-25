15 необычных статуй, которые могут застать любого туриста врасплох по самым разным причинам

В каждом городе найдутся достопримечательности, которые вызовут неоднозначные эмоции и некие вопросы у любого туриста. Зачастую этими достопримечательностями являются статуи, каждая из которых отличается своей уникальностью. А уникальность эта может быть объяснена по-разному: изначально необычная задумка архитектора, дело случайности или следы, оставленные временем. Сегодня мы подготовили для вас подборку статуй, которые можно отнести к типу «на любителя».

Кричащая статуя в Италии

В своё время эта статуя из Италии покорила весь интернет своим чересчур эмоциональным выражением лица. Один путешественник не смог пройти мимо этой достопримечательности и сделал фото, которое позже выставил в сеть. Что в результате? Тысячи мемов, вот что!

Эта статуя с реалистично выглядящими глазами и зубами — сущий кошмар

Думаете, что это человек, который нанёс себе такой профессиональный грим? Нет, к сожалению, эта статуя, которую никто не хотел бы увидеть в самом страшном сне.

Статуя полковника Сандерса. При себе солнцезащитные очки и отсутствие руки

Жуткая статуя Джима Дэвиса и Гарфилда

Джим Дэвис — известный режиссёр многим полюбившейся серии фильмов и мультфильмов о рыжем котике. Узнали? Мы тоже с трудом.

Статуя снежного человека из дрифтвуда на острове Квадра

Статуя Будды

Очень дружелюбный Марио

Статуя стоит перед окном зоны ожидания в больнице в Норвегии

Не особо воодушевляет и подбадривает в таком месте, не правда ли?

Найденная статуя в заброшенном доме

Ваши документы, пожалуйста

Статуя полицейского в здании выглядит очень реалистично!

Это статуя Святого Варфоломея в Милане, Италия

Очень известная скульптура с историей, от которой бегут мурашки по коже. С Варфоломея живьем сняли кожу, а затем обезглавили. В руках он держит не мантию, а собственную содранную кожу. Зная этот факт о статуи, невозможно взглянуть на неё без содрогания.

Одна статуя в канадском ресторане

Улыбка, за которой скрывается что-то большее, чем просто гостеприимство.

Эта статуя из Якутска всегда стоит к вам спиной

Гнездо шершней слилось с деревянной статуей, что придаёт ей устрашающий вид

Статуя в Испании «Тонущая девушка»

Ещё одна статуя, чья схожесть с живым человеком пугает. В испанском городке Бильбао установили эту скульптуру с целью напомнить людям о климатических изменениях в мире.