16 компактных животных, которые покорят вас своим умением помещаться где угодно
Некоторые животные готовы променять самую удобную в мире лежанку на узкую коробку или ведро. Чем обусловлено такое поведение? Учёные уверены, что в этом явлении нет ничего особенного. Многие зверюшки предаются первобытным инстинктам и пытаются спрятаться понадёжнее, чтобы ни один недоброжелатель не смог их потревожить. Поэтому, если вы видите, как ваш питомец отдыхает в корзине для белья или цветочном горшке, не спешите спроваживать его оттуда. Дайте ему как следует выспаться и набраться сил.
Чехол для гитары лучше любой кроватки
Вот и гнездо готово
Чашечку пушистой милости, пожалуйста
Декоративные кролики во многом похожи на кошек. Они быстро привязываются к человеку, отлично учатся командам и без проблем приучаются к лотку.
Такой кофе будет многим по вкусу
Пожалуй, побуду некоторое время здесь
Большой собаке самое место в раковине
Козлята втроём уместились в одно ведро
Хозяин, ты никого не забыл?
Отлично устроился
Нет, это не батон. Это кот
Кот свернулся клубком в сложенном шланге от пылесоса
Совушка надёжно спряталась в трубе
Почти все совы — ночные птицы. В дневное время они предпочитают спать и набираться сил перед охотой.
Музыкальный кот
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