16 компактных животных, которые покорят вас своим умением помещаться где угодно

Некоторые животные готовы променять самую удобную в мире лежанку на узкую коробку или ведро. Чем обусловлено такое поведение? Учёные уверены, что в этом явлении нет ничего особенного. Многие зверюшки предаются первобытным инстинктам и пытаются спрятаться понадёжнее, чтобы ни один недоброжелатель не смог их потревожить. Поэтому, если вы видите, как ваш питомец отдыхает в корзине для белья или цветочном горшке, не спешите спроваживать его оттуда. Дайте ему как следует выспаться и набраться сил.

Чехол для гитары лучше любой кроватки

Вот и гнездо готово

Чашечку пушистой милости, пожалуйста

Декоративные кролики во многом похожи на кошек. Они быстро привязываются к человеку, отлично учатся командам и без проблем приучаются к лотку.

Такой кофе будет многим по вкусу

Пожалуй, побуду некоторое время здесь

Большой собаке самое место в раковине

Козлята втроём уместились в одно ведро

Хозяин, ты никого не забыл?

Отлично устроился

Нет, это не батон. Это кот

Кот свернулся клубком в сложенном шланге от пылесоса

Совушка надёжно спряталась в трубе

Почти все совы — ночные птицы. В дневное время они предпочитают спать и набираться сил перед охотой.

Музыкальный кот

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