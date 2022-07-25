16 людей, которые в какой -то момент поняли, что встречаются с идиотом
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

16 людей, которые в какой -то момент поняли, что встречаются с идиотом

16 людей, которые в какой -то момент поняли, что встречаются с идиотом

Ох уж эти моменты, когда понимаешь, что твоя вторая половинка не блещет особым умом. Но что делать, ты ведь любишь ее/его, и все, что тебе остается — от души посмеяться над сложившейся ситуацией, что мы предлагаем сделать и вам, дорогие читатели.

1. "Моя девушка боялась потерять ключи от этого замка, поэтому сделала так"

2. "Девушка пришла ко мне и начала есть эти рождественские печеньки. Вот только это не печеньки... Это лакомство для собак"

3. "Вот так моя жена открыла упаковку с зарядкой"

4. "Муж решил посушить футболку в микроволновке"

5. "Я взял свою девушку на рыбалку. Я еще никогда так не ошибался"

6. "Поспорили с девушкой, кто лучше готовит. Вот, что получилось у меня"

7. "Попросила мужа повесить зеркало в ванную. Он высокий, а вот я не очень, и он этого не учел"

8. "Моя девушка зашла ко мне в офис и сказала, что не знала, что я такой большой фанат физики"

9. "Моя вторая половинка старалась, как могла"

10. "Муж убрал остатки ужина в холодильник"

11. "Попросила мужа отнести полотенца на кухню. Нашла их здесь"

12. "Хотелось бы, чтобы девушка предупредила, что боится высоты ДО того, как мы сели на колесо обозрения"

13. "Муж решил загрузить посуду в посудомоечную машину"

14. "Мой муж захотел подстричь сам себя. Вот результат"

15. "Сэндвич от моей любимой"

16. "Муж захотел испечь печеньки"

17. "Попросил жену приковать велосипед, так как сам торопился"

# Интересное
По материалам: Юмор

Последние новости

"Долбануло по нервной системе, нет сил": Лера Кудрявцева рассказала о своей болезни
"Долбануло по нервной системе, нет сил": Лера Кудрявцева
Бигрина не может простить Романова за стриптиз на мальчишнике
Бигрина не может простить Романова за стриптиз на мальчишнике
Сувениры из отпуска: какие вещи принесут в дом бедность и неприятности
Сувениры из отпуска: какие вещи принесут в дом бедность и неприятности
Директор школы из Братска Сергей Федоров взошел на пик Эльбруса
Директор школы из Братска Сергей Федоров взошел на пик Эльбруса
Ламантин пытается стащить у мальчика доску для сёрфинга
Ламантин пытается стащить у мальчика доску для сёрфинга
В Подмосковье нашли двух убитых мужчин
В Подмосковье нашли двух убитых мужчин
Слух: в разработке у Xbox находится геймпад Xbox Elite v3
Слух: в разработке у Xbox находится геймпад Xbox Elite v3
Охлобыстин: «Странно, что кто-то надеется на возвращение в кислые нулевые с зажористым 2012-м»
Охлобыстин: «Странно, что кто-то надеется на возвращение в кислые
Главврачей и директоров школ в России впервые обяжут декларировать расходы
Главврачей и директоров школ в России впервые обяжут декларировать
Можно ли вычислить идеальную дату свадьбы, чтобы совместная жизнь была счастливой
Можно ли вычислить идеальную дату свадьбы, чтобы совместная жизнь
Эмин Агаларов решил вернуться к бывшей жене
Эмин Агаларов решил вернуться к бывшей жене
Помощница Аллы Пугачевой рассказала о своей пенсии
Помощница Аллы Пугачевой рассказала о своей пенсии

Топ на сегодня

Захарова заявила о мольбе дипломатов США не фотографироваться с Лавровым
Захарова заявила о мольбе дипломатов США не фотографироваться с
Сергей Безруков поделился фото с младшим сыном - именинником
Сергей Безруков поделился фото с младшим сыном - именинником
Анна Старшенбаум резко обругала коллегу
Анна Старшенбаум резко обругала коллегу
Объем кредитного портфеля BlockFi превысил $1,8 млрд
Объем кредитного портфеля BlockFi превысил $1,8 млрд
Стало известно о возвращении «Дневника Бриджит Джонс» с участием Рене Зеллвегер
Стало известно о возвращении «Дневника Бриджит Джонс» с участием Рене

Еще по теме

17 уморительных моментов, когда начинаешь понимать, что встречаешься с идиотом
Фил Кострубов решил направить все силы в работу
Говорит Украина - Девушка из сна моего мужа (01.12.2017)
Евгений Жарков быстро взял в оборот новенькую Маргариту