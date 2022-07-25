17-летняя дочка Михаила Ефремова поступила в престижный вуз
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

17-летняя дочка Михаила Ефремова поступила в престижный вуз

17-летняя дочка Михаила Ефремова поступила в престижный вуз
Старшая дочь актера Михаила Ефремова от Софьи Кругликовой 25 июля стала студенткой Высшей школы экономики. Находящийся в колонии Михаил Ефремов пропускает важные события в жизни членов своей семьи. Его дочь Вера, например, осенью станет студенткой. Недавно она успешно сдала выпускные экзамены и прошла вступительные испытания в институт. Журналисты узнали о том, где будет учиться дочь Ефремова и сколько денег из семейного бюджета на это будет потрачено. Как выяснилось, Вера подала документы на факультет «управление в креативных индустриях» в Высшей школе экономики. Попасть на бюджет ей не удалось, несмотря на связи родителей.
Софье Кругликовой обучение дочери влетит в копеечку. За год учебы семья будет платить 650 тысяч рублей. Мама Веры Ефремовой ездила с ней подписывать договор, оплачивать обучение. Софья Кругликова – доцент, звукорежиссер: много работает, и была готова к выбору дочерью престижного вуза. «Изначально Вера хотела осваивать журналистику, пиар, однако туда высокий конкурс. Даже на платные места в «медиакоммуникациях» Вера Ефремова баллов недобрала – очень высокий конкурс», —пишет КП. Ефремов, тем временем, надеется в ближайшие время покинуть колонию по УДО. Если ему будет отказано в этом, то тогда на свободу он выйдет 30 декабря 2027 года. Напомним, что актера осудили на семь с половиной лет за «пьяное» ДТП, в котором погиб один человек.
# Шоу-бизнес Ефремов Михаил
По материалам: z-aya

Последние новости

Анатолий Белый заявил, что двери МХТ для него всегда открыты
Анатолий Белый заявил, что двери МХТ для него всегда открыты
Татьяна Брухунова запечатлела трогательную встречу Петросяна с маленьким сыном
Татьяна Брухунова запечатлела трогательную встречу Петросяна с
17-летняя дочка Михаила Ефремова поступила в престижный вуз
17-летняя дочка Михаила Ефремова поступила в престижный вуз
Маша Распутина встала на защиту Аллы Пугачевой
Маша Распутина встала на защиту Аллы Пугачевой
Эрдоган заявил об ожиданиях выполнения обязательств по продуктовой сделке
Эрдоган заявил об ожиданиях выполнения обязательств по продуктовой
Подборка забавных твитов обо всем - 25.07.2022 (15 фото)
Подборка забавных твитов обо всем - 25.07.2022 (15 фото)
В США объяснили, как Запад попал в ловушку Путина
В США объяснили, как Запад попал в ловушку Путина
GameStop обвинили в продаже «неэтичного» NFT
GameStop обвинили в продаже «неэтичного» NFT
Можно ли беременным женщинам совершать авиаперелеты и какие могут быть последствия
Можно ли беременным женщинам совершать авиаперелеты и какие могут
Иностранные суда предложили пускать на Севморпуть по разрешению
Иностранные суда предложили пускать на Севморпуть по разрешению
Боня о ненависти Приходько к русским: «Ожидать иного от того, кто восхищается Ку-клукс-кланом, не стоит»
Боня о ненависти Приходько к русским: «Ожидать иного от того, кто
Какое влияние окажет на каждый знак зодиака ретроградный Хирон до конца 2022 года
Какое влияние окажет на каждый знак зодиака ретроградный Хирон до

Топ на сегодня

Стало известно число погибших при теракте на церемонии открытия храма в Сирии
Стало известно число погибших при теракте на церемонии открытия храма
Момент из фильма "Не смотрите наверх" повторился в эфире британских новостей
Момент из фильма "Не смотрите наверх" повторился в эфире
Легкомоторный гидроплан упал в российском регионе
Легкомоторный гидроплан упал в российском регионе
Военные РФ спасли жительницу Запорожской области и ее дочь, пострадавших в ДТП
Военные РФ спасли жительницу Запорожской области и ее дочь,
Ламантин пытается стащить у мальчика доску для сёрфинга
Ламантин пытается стащить у мальчика доску для сёрфинга

Еще по теме

Родня Михаила Ефремова делит его имущество
Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту
Михаила Ефремова вызвали в школу из-за дочери
Дочь Веры Брежневой поступила в американский университет