17-летняя дочка Михаила Ефремова поступила в престижный вуз

Старшая дочь актера Михаила Ефремова от Софьи Кругликовой 25 июля стала студенткой Высшей школы экономики. Находящийся в колонии Михаил Ефремов пропускает важные события в жизни членов своей семьи. Его дочь Вера, например, осенью станет студенткой. Недавно она успешно сдала выпускные экзамены и прошла вступительные испытания в институт. Журналисты узнали о том, где будет учиться дочь Ефремова и сколько денег из семейного бюджета на это будет потрачено. Как выяснилось, Вера подала документы на факультет «управление в креативных индустриях» в Высшей школе экономики. Попасть на бюджет ей не удалось, несмотря на связи родителей.Софье Кругликовой обучение дочери влетит в копеечку. За год учебы семья будет платить 650 тысяч рублей. Мама Веры Ефремовой ездила с ней подписывать договор, оплачивать обучение. Софья Кругликова – доцент, звукорежиссер: много работает, и была готова к выбору дочерью престижного вуза. «Изначально Вера хотела осваивать журналистику, пиар, однако туда высокий конкурс. Даже на платные места в «медиакоммуникациях» Вера Ефремова баллов недобрала – очень высокий конкурс», —пишет КП. Ефремов, тем временем, надеется в ближайшие время покинуть колонию по УДО. Если ему будет отказано в этом, то тогда на свободу он выйдет 30 декабря 2027 года. Напомним, что актера осудили на семь с половиной лет за «пьяное» ДТП, в котором погиб один человек.