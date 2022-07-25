19 чудо-подарков от шутников, которые знают как сделать любой праздник незабываемым
Умение дарить подарки — это целый талант. Ведь далеко не каждый сумеет преподнести сюрприз, который будет действительно оригинальным и полезным. Если с креативом туго, то есть верный выход. Можно подойти к созданию или покупке подарка с юмором. Это избавит от ненужных трудностей, гарантированно поднимет настроение и сделает грядущий праздник незабываемым. Именно так и поступили герои нашей подборки.
Праздничный торт для запасливого человека
Сын нашёл это на Amazon и решил, что это лучший подарок на мой день рождения
Если вам преподнесут странный подарок, то просто вспомните, что моя бабушка подарила мне это
Жена порадовала и повеселила
Девушка подарила пижаму на годовщину. Где я свернул не туда?
Подарок на тридцатилетие
Правильно упакованный инструмент на день рождения
Подарок моего брата мне
Надпись гласит: «Я не смог купить тебе подарок, поэтому дарю тебе эту коробку».
Подарок для жены
Я спросил у жены, какой подарок она хочет на день рождения? Она сказала, что не откажется от всяких «кошачьих штучек». Думаю, что я попал.
Подруга подарила мне это на день рождения. Сказала, что вырастила сама
Парень подарил девушке купальник с изображением своего лица
Это вилка с напечатанной этикеткой с моим именем и скретч-скидка в размере 1 доллара. Они подарили этот подарок 30 сотрудникам. Представляете, что мы почувствовали, когда открыли это?
Начальник подарил коллективу кружки
Получила в подарок огромную подушку в виде батона и подарила её своей сладкой булочке
Коллеги своеобразно поздравили коллегу с тридцатитрёхлетнем
Мой муж придумал отличное применение для моего подарка
Парень моей сестры подумал, что камень будет для неё` хорошим подарком на Рождество
Мой муж превратил старый отпариватель в подарок для нашего сына, одержимого персонажем Луиджи
Такой простой подарок, а сколько счастья
Моя дочь всегда ворует бумагу для принтера, чтобы рисовать. На Рождество я подарил ей пачку бумаги в 500 листов. Она начала бегать вокруг, крича от счастья.
Здесь вы можете посмотреть на примеры других забавных подарков, которые продемонстрируют неиссякаемый креатив их дарителей.