19 чудо-подарков от шутников, которые знают как сделать любой праздник незабываемым

Умение дарить подарки — это целый талант. Ведь далеко не каждый сумеет преподнести сюрприз, который будет действительно оригинальным и полезным. Если с креативом туго, то есть верный выход. Можно подойти к созданию или покупке подарка с юмором. Это избавит от ненужных трудностей, гарантированно поднимет настроение и сделает грядущий праздник незабываемым. Именно так и поступили герои нашей подборки.

Праздничный торт для запасливого человека

Сын нашёл это на Amazon и решил, что это лучший подарок на мой день рождения

Если вам преподнесут странный подарок, то просто вспомните, что моя бабушка подарила мне это

Жена порадовала и повеселила

Девушка подарила пижаму на годовщину. Где я свернул не туда?

Подарок на тридцатилетие

Правильно упакованный инструмент на день рождения

Подарок моего брата мне

Надпись гласит: «Я не смог купить тебе подарок, поэтому дарю тебе эту коробку».

Подарок для жены

Я спросил у жены, какой подарок она хочет на день рождения? Она сказала, что не откажется от всяких «кошачьих штучек». Думаю, что я попал.

Подруга подарила мне это на день рождения. Сказала, что вырастила сама

Парень подарил девушке купальник с изображением своего лица

Это вилка с напечатанной этикеткой с моим именем и скретч-скидка в размере 1 доллара. Они подарили этот подарок 30 сотрудникам. Представляете, что мы почувствовали, когда открыли это?

Начальник подарил коллективу кружки

Получила в подарок огромную подушку в виде батона и подарила её своей сладкой булочке

Коллеги своеобразно поздравили коллегу с тридцатитрёхлетнем

Мой муж придумал отличное применение для моего подарка

Парень моей сестры подумал, что камень будет для неё` хорошим подарком на Рождество

Мой муж превратил старый отпариватель в подарок для нашего сына, одержимого персонажем Луиджи

Такой простой подарок, а сколько счастья

Моя дочь всегда ворует бумагу для принтера, чтобы рисовать. На Рождество я подарил ей пачку бумаги в 500 листов. Она начала бегать вокруг, крича от счастья.

Здесь вы можете посмотреть на примеры других забавных подарков, которые продемонстрируют неиссякаемый креатив их дарителей.