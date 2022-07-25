20 записей из детских анкет и дневников, от которых неловко и смешно, ведь все мы через это проходили
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20 записей из детских анкет и дневников, от которых неловко и смешно, ведь все мы через это проходили

20 записей из детских анкет и дневников, от которых неловко и смешно, ведь все мы через это проходили

У вас в детстве были дневнички? Советуем найти их и полистать. Ведь в них прячется много записей как милых, так и довольно стыдных, но от этого ещё более забавных. Это докажет подборка, которую мы сегодня подготовили для вас. В ней вы найдёте выдержки из детских анкет и дневников, в которых спрятано и много смеха, и житейской мудрости.

Действительно лучшее

Мудрость

Всё по делу

Наверное, все в детстве через это проходили

Так что признавайтесь, кем вы были? Феей, русалкой или вампиром? А, может, супершпионом? Или всё-таки в Хогвартсе учились в тайне от всех?

Кажется, это начало стендапа

Красивая роза получилась

Очевидно, попкорн срисован с одного из стикеров «ВКонтакте».

И в чём она не права?

Записки «инергетического» вампира

Хочется подписаться под каждым словом

Коротко и ясно

Просто хинкали

Содержательно

Сразу видно, что врачом будет!

Дружба дружбой, но…

Скрапбукинг? А может, лучше…

Крик души

Так где же вишня?

На какие на крашины?

Можно в резюме добавлять

Неожиданная развязка

Разочарование

А здесь вы можете увидеть, какие послания оставляют людям стены.

# Интересное
По материалам: twizz

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