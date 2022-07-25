6 неоспоримых преимуществ, почему стоит просыпаться в пять утра
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6 неоспоримых преимуществ, почему стоит просыпаться в пять утра

6 неоспоримых преимуществ, почему стоит просыпаться в пять утра
Чаще всего люди спят до 7-8 утра, а некоторые до 9-10. А есть и такие, что просыпаются к обеду. Но какие преимущества они теряют по сравнению с теми, кто просыпается с пением птиц?

1. Время

Первое преимущество, которое вы, несомненно, заметите, что у вас будет больше времени. По сравнению с теми, кто пробуждается в 10 часов. Появится целых пять часов, чтобы быть продуктивным и работать над своими целями, прежде чем другие откроют глаза. Многие знаменитые и успешные встают около пяти часов утра. Это дает им время, чтобы трудиться и опережать конкурентов.

2. Управление жизнью

Каждый хочет хорошо выглядеть, если вы мужчина, то, вероятно, хотите иметь мышцы или потерять несколько килограмм. То же самое касается и женщин. Но большое количество людей страдают ожирением. Так может ли пробуждение в 5 часов помочь? Да. Многие люди бросают заниматься спортом, ходить в тренажерный зал, выполнять зарядку. Чаще это происходит потому, что они устали от работы или школы и больше не имеют энергии, чтобы заняться своим телом. Кроме того, гораздо проще смотреть телевизор с пакетом чипсов в руке. Но всего этого можно успешно избежать, встав в 5 утра. Утром много энергии, ваше тело отдохнуло несколько часов и готово пойти в спортзал. Это позволяет вам не останавливать тренировки.

3. Творчество

Что обычно делают после 10 часов вечера? Делают что-то продуктивное и творческое, или играют в компьютерные игры, смотрят телевизор и ходят в бар? Правда в том, что в эти часы практически никогда не являются продуктивными и творческими. Мы обычно весело проводим время в эти часы и выполняем приятные для нас дела. Если пробудиться в 5 утра, то все будет иначе. Утром мозг отдохнул и готов быть продуктивным. Вы можете использовать это время для работы над проектами, которые действительно важны. У каждого из нас есть мечты, амбиции и цели. Раннее утро — самое подходящее время для воплощения их в жизнь.

4. Мир

В современном мире становится все труднее сосредоточиться на задаче, которую мы хотим выполнить. Каждый знает это, вы учитесь или работаете, и вдруг телефон вибрирует. Так как мы не можем сказать "нет" телефону, мы должны проверить, что происходит. Какое это имеет отношение к тому, чтобы вставать в 5 утра? Сколько людей в 5 утра и готовы написать? Вот почему вы можете сосредоточиться на своей работе утром. Никто не будет мешать.

5. Привычки

Создание привычек может быть очень трудным занятием. Люди не предназначены, чтобы быть последовательными и постоянными в чем-то. Просто посмотрите, как долго вы можете выполнять одну работу или делать одно действие. Подъем в 5 утра может помочь создать новые полезные привычки. Так как ничто не отвлекает вас утром. С 5 до 6 утра, например, вы можете посвятить себя медитации или тренировкам. Если не отвлекаться, более вероятно, что эта привычка быстрее закрепиться за человеком.

Так как научиться вставать в 5 утра?

Люди, которые пытаются сделать это часто идут не тем путем, ложась спать в полночь, например, а затем установив будильник на 5 утра. Но это не сможет длиться долго, потому что тело нуждается в хорошем ночном сне. Плохой сон влечет усталость на целый день. Стоит ложиться около 9 вечера. Так что тело сможет хорошо отдохнуть. В течение первых нескольких дней может быть трудно заснуть, что совершенно нормально. Через несколько суток, однако, человек привыкает к такому режиму, и спокойно засыпает.  
# Шоу-бизнес
По материалам: womanadvice

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