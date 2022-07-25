7 событий, которые с вами произойдут, если вы потеряете все аккаунты в соцсетях
Сегодня, 20:00
Наверное, вы даже боитесь думать о том, как вы останетесь без вашего любимого Телеграма или ВКонтакте. Но давайте на минуточку представим себе эту фантастическую ситуацию. Если ваше утро начинается с просмотра ленты новостей, перед обедом вы делаете снимок стоящей перед вами тарелки борща и размещаете фото в соцсетях, а вечером считаете количество лайков под своим видео или фото, то соцсети плотно вошли в вашу жизнь. И даже, наверное, частично заменили вам такое несовременное занятие, как общение в реале. Что же произойдет, хорошего или плохого, если вдруг все ваши аккаунты в один миг исчезнут из всех соцсетей без права на восстановление?
1. Возвращение в реальностьПервое, с чем вы столкнетесь – это с трудностями при выражении своих мыслей. Да-да, это так: вы настолько привыкли рассуждать и спорить в письменном виде, что строя фразы вслух, без применения смайлов, цветочков и специфических словечек, принятых в виртуальном сообществе, вы будете спотыкаться на каждом слове.
2. Может, телевизор посмотреть?Вы обнаружите в своей квартире массу предметов, которыми не пользовались уже очень давно. Например, телевизор или газета, которую вы не читали уже несколько лет. Возможно, в первые несколько дней вы будете бесцельно бродить по квартире, не зная, чем заняться. Ведь обычно все свое свободное время вы проводили в виртуальном мире. Только на третий-четвертый день вы сообразите, что можно выйти на свежий воздух или позвонить той самой подружке, с которой вы в последние два года общались только на страничке соцсети.
3. Коварные селфиКогда вы встретитесь с этой подружкой, окажется, что она здорово изменилась и совсем не соответствует тому образу, который тиражирует в своих многочисленных селфи. Она не так забавно улыбается, не носит откровенные наряды и не так остроумна, как вам казалось. Словом, человек реальный и его аккаунт в соцсети – оказывается, не совсем одно и то же.
4. Флирт без вирта
Как обычно происходит флирт в соцсетях? Сначала мужчина залайкал ваше фото, потом написал какой-то комплимент, а вы ответили тем же. То есть, задействован только один способ коммуникации. А вот встречаясь в реальной жизни с мужчиной, которому приглянулись, вы вынуждены вспоминать, как нужно стрелять глазками, улыбаться и изгибать шею. Что ни говорите, а флиртовать вживую намного труднее.
5. Успех без напрягаОказывается, для того, чтобы закончить важное рабочее задание, вовсе не обязательно тратить на него весь день. Раньше как бывало: вы принимаетесь за дело, потом обнаруживаете, что к вам в личку пришло сообщение, начинаете его читать, потом снова переключаетесь на работу, потом пишете ответ, потом снова трудитесь. Не в состоянии сосредоточиться на одном деле, вы тратили вдвое или втрое больше времени на выполнение даже несложных задач.
6. Крепкий сон
Среднестатистический пользователь соцсетей ни за что не ляжет спать, пока не прочтет все сообщения в своей ленте, не просмотрит все видео и на залайкает самые удачные посты. То есть, на сон он тратит часа на два-три меньше, чем безаккаунтный гражданин. Лишившись соцсетей, вы вспомните, что это такое – высыпаться, забудете о рези в глазах и гудящей голове.
7. Тоска по событиямВдруг вы обнаружите, что ваша жизнь стала немножко серой и неинтересной. Вы так привыкли к калейдоскопу событий, постоянному виртуальному диалогу и ярким картинкам, что поначалу вас будет преследовать ощущение выброшенной на берег рыбы. Вы приметесь вспоминать смешные шутки и приколы из соцсети, станете тосковать по виртуальным знакомым, которых наверняка никогда не встретите в реальной жизни. Ваш мир станет немного ограниченнее. Так, может, не стоит навсегда отказываться от соцсетей?
По материалам: womanadvice