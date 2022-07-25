7 событий, которые с вами произойдут, если вы потеряете все аккаунты в соцсетях

1. Возвращение в реальность

2. Может, телевизор посмотреть?

3. Коварные селфи

4. Флирт без вирта

5. Успех без напряга

6. Крепкий сон

7. Тоска по событиям

Наверное, вы даже боитесь думать о том, как вы останетесь без вашего любимого Телеграма или ВКонтакте. Но давайте на минуточку представим себе эту фантастическую ситуацию. Если ваше утро начинается с просмотра ленты новостей, перед обедом вы делаете снимок стоящей перед вами тарелки борща и размещаете фото в соцсетях, а вечером считаете количество лайков под своим видео или фото, то соцсети плотно вошли в вашу жизнь. И даже, наверное, частично заменили вам такое несовременное занятие, как общение в реале. Что же произойдет, хорошего или плохого, если вдруг все ваши аккаунты в один миг исчезнут из всех соцсетей без права на восстановление?Первое, с чем вы столкнетесь – это с трудностями при выражении своих мыслей. Да-да, это так: вы настолько привыкли рассуждать и спорить в письменном виде, что строя фразы вслух, без применения смайлов, цветочков и специфических словечек, принятых в виртуальном сообществе, вы будете спотыкаться на каждом слове.Вы обнаружите в своей квартире массу предметов, которыми не пользовались уже очень давно. Например, телевизор или газета, которую вы не читали уже несколько лет. Возможно, в первые несколько дней вы будете бесцельно бродить по квартире, не зная, чем заняться. Ведь обычно все свое свободное время вы проводили в виртуальном мире. Только на третий-четвертый день вы сообразите, что можно выйти на свежий воздух или позвонить той самой подружке, с которой вы в последние два года общались только на страничке соцсети.Когда вы встретитесь с этой подружкой, окажется, что она здорово изменилась и совсем не соответствует тому образу, который тиражирует в своих многочисленных селфи. Она не так забавно улыбается, не носит откровенные наряды и не так остроумна, как вам казалось. Словом, человек реальный и его аккаунт в соцсети – оказывается, не совсем одно и то же.Как обычно происходит флирт в соцсетях? Сначала мужчина залайкал ваше фото, потом написал какой-то комплимент, а вы ответили тем же. То есть, задействован только один способ коммуникации. А вот встречаясь в реальной жизни с мужчиной, которому приглянулись, вы вынуждены вспоминать, как нужно стрелять глазками, улыбаться и изгибать шею. Что ни говорите, а флиртовать вживую намного труднее.Оказывается, для того, чтобы закончить важное рабочее задание, вовсе не обязательно тратить на него весь день. Раньше как бывало: вы принимаетесь за дело, потом обнаруживаете, что к вам в личку пришло сообщение, начинаете его читать, потом снова переключаетесь на работу, потом пишете ответ, потом снова трудитесь. Не в состоянии сосредоточиться на одном деле, вы тратили вдвое или втрое больше времени на выполнение даже несложных задач.Среднестатистический пользователь соцсетей ни за что не ляжет спать, пока не прочтет все сообщения в своей ленте, не просмотрит все видео и на залайкает самые удачные посты. То есть, на сон он тратит часа на два-три меньше, чем безаккаунтный гражданин. Лишившись соцсетей, вы вспомните, что это такое – высыпаться, забудете о рези в глазах и гудящей голове.Вдруг вы обнаружите, что ваша жизнь стала немножко серой и неинтересной. Вы так привыкли к калейдоскопу событий, постоянному виртуальному диалогу и ярким картинкам, что поначалу вас будет преследовать ощущение выброшенной на берег рыбы. Вы приметесь вспоминать смешные шутки и приколы из соцсети, станете тосковать по виртуальным знакомым, которых наверняка никогда не встретите в реальной жизни. Ваш мир станет немного ограниченнее. Так, может, не стоит навсегда отказываться от соцсетей?