Алена Апина публично показала пятую точку

Певица Алена Апина поделилась фото своей подтянутой попки. Артистка, похоже, решила повернуть время вспять. Апина продемонстрировала упругие ягодицы, чем привлекла внимание к своей персоне. Многие заподозрили звезду в использовании фотошопа, но, может, формы — результат тренировок? Звезда 90-х и сейчас продолжает карьеру. Апина регулярно дает концерты, выпускает новые песни, участвует в фотосессиях, появляется на телевидении. Артистка следит за внешностью, часто делает уколы красоты и другие косметологические процедуры, чтобы скрыть возрастные изменения. Кроме того, она не раз обращалась к пластическим хирургам, чтобы усовершенствовать фигуру и лицо. А накануне исполнительница хита «Электричка» произвела настоящий фурор в соцсетях. В личном микроблоге звезда опубликовала эпатажный снимок: вокалистка сфотографировалась со спины в оранжевом боди и хоккейном свитере. Кадр сделан так, что в центре внимания — пятая точка 57-летней артистки. И, судя по всему, певица гордится своими формами и не зря так упорно трудилась. «Ну вы поняли куда я такая? На тренировку. В любимый Мещерский парк. К своему тренеру Николаю. Опять 150 приседаний, 10 бросков на гору... Зато могу смело выкладывать результат», — подписала снимок Алена.Поклонники оценили старания звезды. Правда, нашлось много тех, кто заподозрил певицу в использовании фотошопа. «Фигура супер красивая»; «Класс! Результат действительно на лицо. Так держать!»; «Вдохновляюще, молодчина!», — поддержали комментариями подписчики. Напомним, у Апиной есть единственная дочь — 21-летняя Ксения, которая родилась в браке с Александром Иратовым. Сейчас экс-солистка группы «Комбинация» разведена, занимается творчеством.