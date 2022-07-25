Алена Апина публично показала пятую точку
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Алена Апина публично показала пятую точку

Алена Апина публично показала пятую точку
Певица Алена Апина поделилась фото своей подтянутой попки. Артистка, похоже, решила повернуть время вспять. Апина продемонстрировала упругие ягодицы, чем привлекла внимание к своей персоне. Многие заподозрили звезду в использовании фотошопа, но, может, формы — результат тренировок? Звезда 90-х и сейчас продолжает карьеру. Апина регулярно дает концерты, выпускает новые песни, участвует в фотосессиях, появляется на телевидении. Артистка следит за внешностью, часто делает уколы красоты и другие косметологические процедуры, чтобы скрыть возрастные изменения. Кроме того, она не раз обращалась к пластическим хирургам, чтобы усовершенствовать фигуру и лицо. А накануне исполнительница хита «Электричка» произвела настоящий фурор в соцсетях. В личном микроблоге звезда опубликовала эпатажный снимок: вокалистка сфотографировалась со спины в оранжевом боди и хоккейном свитере. Кадр сделан так, что в центре внимания — пятая точка 57-летней артистки. И, судя по всему, певица гордится своими формами и не зря так упорно трудилась. «Ну вы поняли куда я такая? На тренировку. В любимый Мещерский парк. К своему тренеру Николаю. Опять 150 приседаний, 10 бросков на гору... Зато могу смело выкладывать результат», — подписала снимок Алена.
Поклонники оценили старания звезды. Правда, нашлось много тех, кто заподозрил певицу в использовании фотошопа. «Фигура супер красивая»; «Класс! Результат действительно на лицо. Так держать!»; «Вдохновляюще, молодчина!», — поддержали комментариями подписчики. Напомним, у Апиной есть единственная дочь — 21-летняя Ксения, которая родилась в браке с Александром Иратовым. Сейчас экс-солистка группы «Комбинация» разведена, занимается творчеством.
# Шоу-бизнес Апина Алена
По материалам: z-aya

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