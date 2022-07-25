Анатолий Белый заявил, что двери МХТ для него всегда открыты

Актер Анатолий Белый сбежал из России. Две недели назад Анатолий Белый отыграл последний спектакль в МХТ и уехал из России. Коллеги ополчились на артиста, не поняв его действий. Лишь Константин Хабенский поддержал актера. Константин Хабенский, руководящий МХТ имени Чехова, спокойно отнесся к увольнению Белого. Худрук театра не стал осуждать коллегу, а, наоборот, предложил помощь — если у Анатолия возникнут сложности за границей, то он может вернуться работать в культурное учреждение. «В конце, уже перед самым финалом, на последнем моем спектакле «Бег», он зашел ко мне в гримерку и сказал: «Толь, знай, что двери этого театра для тебя всегда открыты, если что-то изменится, этот театр тебя всегда примет». Для меня это, конечно, очень важно», — заявил Белый.49-летний актер благодарен Хабенскому за поддержку и понимание. «Хочу сказать о своем безмерном уважении к нему. Костя всегда был очень порядочным человеком, я его и с этой стороны прекрасно знаю. Мы все знаем, как он занимается благотворительностью — мощно, мощнейшим образом. Когда мы с ним прощались, он сказал мне такие слова — это его, если можно так сказать, жизненное кредо: давай сделаем так, чтобы при встрече через пять, десять, пятнадцать лет нам нестыдно было смотреть друг другу в глаза. Это лучшее, что человек мог сказать. Он все понял», — добавил артист. Анатолий с супругой Инессой и двумя детьми обосновался в Израиле. Звезда кино не знает, с чем столкнется впереди, но о своем решении не жалеет. «Что касается того, к чему я хотел приехать, то четкого понимания у меня нет, — признался актер изданию «Новая газета. Европа». — Здесь я, по крайней мере, не буду бояться за свою жизнь. Не буду бояться, что мне начнут диктовать, что мне делать, а чего не делать». Говорить о российских звездах в плохом ключе Белый не собирается. Он убежден — каждый сам решает, где жить и зарабатывать.