Анатолий Белый заявил, что двери МХТ для него всегда открыты
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Анатолий Белый заявил, что двери МХТ для него всегда открыты

Анатолий Белый заявил, что двери МХТ для него всегда открыты
Актер Анатолий Белый сбежал из России. Две недели назад Анатолий Белый отыграл последний спектакль в МХТ и уехал из России. Коллеги ополчились на артиста, не поняв его действий. Лишь Константин Хабенский поддержал актера. Константин Хабенский, руководящий МХТ имени Чехова, спокойно отнесся к увольнению Белого. Худрук театра не стал осуждать коллегу, а, наоборот, предложил помощь — если у Анатолия возникнут сложности за границей, то он может вернуться работать в культурное учреждение. «В конце, уже перед самым финалом, на последнем моем спектакле «Бег», он зашел ко мне в гримерку и сказал: «Толь, знай, что двери этого театра для тебя всегда открыты, если что-то изменится, этот театр тебя всегда примет». Для меня это, конечно, очень важно», — заявил Белый.
49-летний актер благодарен Хабенскому за поддержку и понимание. «Хочу сказать о своем безмерном уважении к нему. Костя всегда был очень порядочным человеком, я его и с этой стороны прекрасно знаю. Мы все знаем, как он занимается благотворительностью — мощно, мощнейшим образом. Когда мы с ним прощались, он сказал мне такие слова — это его, если можно так сказать, жизненное кредо: давай сделаем так, чтобы при встрече через пять, десять, пятнадцать лет нам нестыдно было смотреть друг другу в глаза. Это лучшее, что человек мог сказать. Он все понял», — добавил артист. Анатолий с супругой Инессой и двумя детьми обосновался в Израиле. Звезда кино не знает, с чем столкнется впереди, но о своем решении не жалеет. «Что касается того, к чему я хотел приехать, то четкого понимания у меня нет, — признался актер изданию «Новая газета. Европа». — Здесь я, по крайней мере, не буду бояться за свою жизнь. Не буду бояться, что мне начнут диктовать, что мне делать, а чего не делать». Говорить о российских звездах в плохом ключе Белый не собирается. Он убежден — каждый сам решает, где жить и зарабатывать.
# Шоу-бизнес Белый Анатолий
По материалам: z-aya

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