Анну Нетребко освистывали во время выступления
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анну Нетребко освистывали во время выступления

Анну Нетребко освистывали во время выступления
50-летняя оперная певица Анна Нетребко выступила в немецком Регенсбурге, где были протестующие. После начала спецоперации певица оказалась в сложной ситуации. Она долгое время старалась сохранять нейтралитет, но потеряла контракты с европейскими и американскими театрами. После этого Анна все-таки выразила свою позицию — осудила действия российской власти. Однако в Европе по отношению к ней всё еще сохраняется настороженность. Так, недавно стало известно об отмене концерта жены Юсифа Эйвазова в Штутгарте, который должен был пройти в сентябре. А накануне Анна приехала на фестиваль в Регенсбург, но местные жители вышли на акцию протеста во время выступления оперной исполнительницы.
Участники протеста предложили Анне провести благотворительные концерты на Украине, а кроме этого, интересовались, почему она поет в Германии, а не в Америке. Хозяйка замка, где проходило выступление, заступилась за российскую диву. «Вы никогда не должны осуждать артистов с политической точки зрения, потому что их разум должен быть свободен для искусства», — заявила Глория фон Турн унд Таксис. Впрочем, сама Нетребко заверила, что не очень переживает по поводу происходящего. Артистка поделилась эмоциями после выхода на сцену и обнародовала фрагмент своего выступления. «Ответ на протесты! А кто сказал, что всё будет гладко? Не будет. Концерт, конечно, был — протестующих у стен замка было 30! А зрителей в полном зале — 3000! Сравняете счёт? А пока я забью гол в другом месте!» — заверила Анна.
# Шоу-бизнес Нетребко Анна
По материалам: z-aya

Последние новости

Яна Поплавская в шоке от поведения Ольги Бузовой
Яна Поплавская в шоке от поведения Ольги Бузовой
Анну Нетребко освистывали во время выступления
Анну Нетребко освистывали во время выступления
Лера Кудрявцева пожаловалась на КОВИД
Лера Кудрявцева пожаловалась на КОВИД
Максим Фадеев восхищен творчеством Шамана
Максим Фадеев восхищен творчеством Шамана
Сын Рыбина и Сенчуковой едва не сорвал свою свадьбу
Сын Рыбина и Сенчуковой едва не сорвал свою свадьбу
"Долбануло по нервной системе, нет сил": Лера Кудрявцева рассказала о своей болезни
"Долбануло по нервной системе, нет сил": Лера Кудрявцева
Бигрина не может простить Романова за стриптиз на мальчишнике
Бигрина не может простить Романова за стриптиз на мальчишнике
Сувениры из отпуска: какие вещи принесут в дом бедность и неприятности
Сувениры из отпуска: какие вещи принесут в дом бедность и неприятности
Директор школы из Братска Сергей Федоров взошел на пик Эльбруса
Директор школы из Братска Сергей Федоров взошел на пик Эльбруса
Ламантин пытается стащить у мальчика доску для сёрфинга
Ламантин пытается стащить у мальчика доску для сёрфинга
В Подмосковье нашли двух убитых мужчин
В Подмосковье нашли двух убитых мужчин
Слух: в разработке у Xbox находится геймпад Xbox Elite v3
Слух: в разработке у Xbox находится геймпад Xbox Elite v3

Топ на сегодня

Захарова заявила о мольбе дипломатов США не фотографироваться с Лавровым
Захарова заявила о мольбе дипломатов США не фотографироваться с
Сергей Безруков поделился фото с младшим сыном - именинником
Сергей Безруков поделился фото с младшим сыном - именинником
Анна Старшенбаум резко обругала коллегу
Анна Старшенбаум резко обругала коллегу
Объем кредитного портфеля BlockFi превысил $1,8 млрд
Объем кредитного портфеля BlockFi превысил $1,8 млрд
Стало известно о возвращении «Дневника Бриджит Джонс» с участием Рене Зеллвегер
Стало известно о возвращении «Дневника Бриджит Джонс» с участием Рене

Еще по теме

Анна Нетребко собирается устроить гастрольный тур по Европе
В Германии отменили концерт Анны Нетребко из-за ее "нерешительного дистанцирования" от Путина
Встреча с Димой Биланом и туристические прогулки: Анна Нетребко снова гостит в Москве
Анна Нетребко перенесла операцию