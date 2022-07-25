Анну Нетребко освистывали во время выступления

50-летняя оперная певица Анна Нетребко выступила в немецком Регенсбурге, где были протестующие. После начала спецоперации певица оказалась в сложной ситуации. Она долгое время старалась сохранять нейтралитет, но потеряла контракты с европейскими и американскими театрами. После этого Анна все-таки выразила свою позицию — осудила действия российской власти. Однако в Европе по отношению к ней всё еще сохраняется настороженность. Так, недавно стало известно об отмене концерта жены Юсифа Эйвазова в Штутгарте, который должен был пройти в сентябре. А накануне Анна приехала на фестиваль в Регенсбург, но местные жители вышли на акцию протеста во время выступления оперной исполнительницы.Участники протеста предложили Анне провести благотворительные концерты на Украине, а кроме этого, интересовались, почему она поет в Германии, а не в Америке. Хозяйка замка, где проходило выступление, заступилась за российскую диву. «Вы никогда не должны осуждать артистов с политической точки зрения, потому что их разум должен быть свободен для искусства», — заявила Глория фон Турн унд Таксис. Впрочем, сама Нетребко заверила, что не очень переживает по поводу происходящего. Артистка поделилась эмоциями после выхода на сцену и обнародовала фрагмент своего выступления. «Ответ на протесты! А кто сказал, что всё будет гладко? Не будет. Концерт, конечно, был — протестующих у стен замка было 30! А зрителей в полном зале — 3000! Сравняете счёт? А пока я забью гол в другом месте!» — заверила Анна.