Автомобили Аллы Пугачевой
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Автомобили Аллы Пугачевой

Автомобили Аллы Пугачевой

Про недвижимость Аллы Пугачевой многие наслышаны – в ее собственности и шикарные квартиры, и элитная загородная недвижимость, которая активно используется родственниками Примадонны. Сама Пугачева давно проживает с семьей в замке в деревне Грязь. Но помимо дорогих квартир и домов, Алла Борисовна владеет престижными автомобилями и другими транспортными средствами.

Все машины в автопарке Аллы Борисовны – дорогие и престижные. Это «Мерседес-Бенц», «Ауди», внедорожник «Тойота Ленд Крузер», а также лимузины «Майбах 62» и «Роллс Ройс Фантом». Как говорится, на любой вкус и для любых ситуаций.

К слову, «Роллс Ройс», по легенде, подарил на тот момент будущей жене юморист Максим Галкин. Якобы, он выиграл роскошное авто в казино, к которому испытывал такую же ярую страсть, как и к новой возлюбленной.



А вот с «Майбахом» связана одна неприятная история из жизни Пугачевой. Именно на этой машине водитель однажды подвез Примадонну с детьми прямо к перрону вагона на Рижском вокзале, что вызвало шквал недовольства и негативные обсуждения в сети. Позже сотрудники объяснили, что «Майбах» остановился на технической платформе по согласованию с начальством, и пассажирам помешать ну никак не мог. Правда, почему Алла Борисовна не могла дойти до поезда, остается неизвестным.


Самым комфортабельным автомобилем Примадонны можно считать огромный белый минивен «Шевроле Экспресс», который она приобрела за 4 млн. рублей. Это настоящий «дом на колесах», прекрасно подходящий для дальних поездок. Внутри – три ряда кресел и огромный багажник.

Помимо автомобилей, Алла Борисовна владеет также снегоходом и гидроциклом, которые приобрела в 2000-е годы. Похоже, артистка до сих пор увлекается активным отдыхом, раз эти ТС не продала.


А вот от дорогих подарков бывшего супруга Филиппа Киркорова Алла давно избавилась. Молодой муж дарил ей белоснежный «Хаммер» с розовым салоном и красный «Ауди ТТ». На данный момент в автопарке Аллы Борисовны этих машин нет.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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