Башкирия отправила 16-й гуманитарный конвой в ЛНР

Вадим Карасев

Вчера, 23 июля, из Башкортостана проводили 16-й гуманитарный конвой в Луганскую Народную Республику, сообщает Башинформ.

В составе гуманитарного груза – 24,5 тонн строительных материалов. Они предназначены для капитального ремонта школы №22 имени генерал-майора Шаймуратова в городе Петровское. Колонна состоит из 11 человек и пяти единиц техники, в том числе трех автофургонов.

Общий вес гуманитарной помощи составляет 1310 тонн. Последующие конвои с гуманитарным грузом также будут формироваться, исходя из потребностей жителей ЛНР.