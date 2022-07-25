Башкирия отправила 16-й гуманитарный конвой в ЛНР
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Башкирия отправила 16-й гуманитарный конвой в ЛНР

Башкирия отправила 16-й гуманитарный конвой в ЛНР

Вчера, 23 июля, из Башкортостана проводили 16-й гуманитарный конвой в Луганскую Народную Республику, сообщает Башинформ.

В составе гуманитарного груза – 24,5 тонн строительных материалов. Они предназначены для капитального ремонта школы №22 имени генерал-майора Шаймуратова в городе Петровское. Колонна состоит из 11 человек и пяти единиц техники, в том числе трех автофургонов.


Общий вес гуманитарной помощи составляет 1310 тонн. Последующие конвои с гуманитарным грузом также будут формироваться, исходя из потребностей жителей ЛНР.

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По материалам: uposters.ru

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