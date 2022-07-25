Бибикова рассказала, кто получат прибавку к пенсии с 1 августа

С 1 августа пенсии повысят пенсионерам, которые работали в прошлом году и за которых работодатели платили страховые взносы в пенсионную систему, сказала в пресс-центре «Парламентской газеты» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

«С 1 августа произведут корректировку пенсий пенсионерам, работавшим в прошлом году и за которых работодатели уплачивали взносы в пенсионную систему», — сказала сенатор.

Как пояснила парламентарий, перерасчет пенсий произойдет в беззаявительном порядке, исходя из той суммы, которая поступила в пенсионную систему. Размер повышения для каждого человека индивидуален. Конкретную сумму лучше уточнить в Пенсионном фонде, посоветовала сенатор.

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