Бигрина не может простить Романова за стриптиз на мальчишнике

Вадим Карасев

Прямо перед свадебным торжеством Анастасия Бигрина начала сильно волноваться и переживать, так как не может скрыть обиду на супруга. После официальной церемонии бракосочетания на Поляне все начали обсуждать эту пару. Сами молодожёны должны быть счастливы, однако ведущие устроили им допрос, пытаясь понять, из-за чего музыкант со своими друзьями хотели всех обмануть.Как оказалось, Бигрина злится на Ромашова из-за стриптиза на мальчишнике. По мнению Насти, это настоящее предатель. Мужчина скрыл свой подход в клуб и выставил в социальные сети лишь скучные ролики с их гулянки. Не понятно, каким образом он хотел скрыть поход в клуб? Его ведь туда затянул Иосиф Оганесян, который никогда не умел хранить секреты.Из-за всего этого у Бигриной началась депрессия. К счастью, на проект должна будет скоро приехать её мама, которая наверняка поможет и поддержит. Вероятно, Настя боится предстоящей семейной жизни, которая началась с рукоприкладства?