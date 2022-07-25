Боня о ненависти Приходько к русским: «Ожидать иного от того, кто восхищается Ку-клукс-кланом, не стоит»

Анастасия Приходько опубликовала резкие слова в адрес жителей России. Она заявила, что ненавидит русских и желает несчастья даже детям. Виктория Боня была возмущена подобной выходкой.

Анастасия Приходько была беспощадна в высказываниях. Певица заявила, что ненавидит всех русских без каких-либо исключений. «У меня эта нация вызывает отвращение!» — написала она в соцсетях.

Артистка желает, чтобы несчастья обрушились на жителей России. Исполнительница не пожалела даже детей, упомянув их в гневном посте.

Виктория Боня возмутилась подобными репликами в адрес соотечественников. В личном Telegram-канале теледива напомнила о том, как Приходько достигла известности.

«Что с такими персонажами не так? Даже не берем во внимание какие-то общечеловеческие нормы поведения... Она карьеру построила в России, в 2007 году стала победительницей «Фабрики звезд-7», а в 2009 году вообще представляла Россию на «Евровидении», а потом такие высказывания позволяет себе», — негодует экс-участница «ДОМа-2».

Публикацию 42-летняя Виктория сопроводила коротким роликом времен «Фабрики звезд». Оказалось, что в эфире телешоу Анастасия когда-то позволила себе еще более чудовищные высказывания. Певица открыто выражала симпатию в адрес общественно-порицаемых идей. «Ну, хотя ожидать иного от человека, восхищающегося Ку-клукс-кланом, не приходится», — отметила Виктория.

Подписчики разделили мнение теледивы. «Девочке давно лечиться надо было. Опоздала»; «Лет через пять как не в чем не бывало будет выступать в России»; «Просто больной ненавистью человек. Только пожалеть. Но не очень-то и хочется. Она сама себе портит судьбу такими словами», — пишут пользователи Сети.