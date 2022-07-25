Боня о ненависти Приходько к русским: «Ожидать иного от того, кто восхищается Ку-клукс-кланом, не стоит»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Боня о ненависти Приходько к русским: «Ожидать иного от того, кто восхищается Ку-клукс-кланом, не стоит»

Боня о ненависти Приходько к русским: «Ожидать иного от того, кто восхищается Ку-клукс-кланом, не стоит»

Боня о ненависти Приходько к русским: «Ожидать иного от того, кто восхищается Ку-клукс-кланом, не стоит»

Анастасия Приходько опубликовала резкие слова в адрес жителей России. Она заявила, что ненавидит русских и желает несчастья даже детям. Виктория Боня была возмущена подобной выходкой.


Анастасия Приходько была беспощадна в высказываниях. Певица заявила, что ненавидит всех русских без каких-либо исключений. «У меня эта нация вызывает отвращение!» — написала она в соцсетях.

Артистка желает, чтобы несчастья обрушились на жителей России. Исполнительница не пожалела даже детей, упомянув их в гневном посте.

Виктория Боня возмутилась подобными репликами в адрес соотечественников. В личном Telegram-канале теледива напомнила о том, как Приходько достигла известности.

«Что с такими персонажами не так? Даже не берем во внимание какие-то общечеловеческие нормы поведения... Она карьеру построила в России, в 2007 году стала победительницей «Фабрики звезд-7», а в 2009 году вообще представляла Россию на «Евровидении», а потом такие высказывания позволяет себе», — негодует экс-участница «ДОМа-2».

Публикацию 42-летняя Виктория сопроводила коротким роликом времен «Фабрики звезд». Оказалось, что в эфире телешоу Анастасия когда-то позволила себе еще более чудовищные высказывания. Певица открыто выражала симпатию в адрес общественно-порицаемых идей. «Ну, хотя ожидать иного от человека, восхищающегося Ку-клукс-кланом, не приходится», — отметила Виктория.

Подписчики разделили мнение теледивы. «Девочке давно лечиться надо было. Опоздала»; «Лет через пять как не в чем не бывало будет выступать в России»; «Просто больной ненавистью человек. Только пожалеть. Но не очень-то и хочется. Она сама себе портит судьбу такими словами», — пишут пользователи Сети.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

GameStop обвинили в продаже «неэтичного» NFT
GameStop обвинили в продаже «неэтичного» NFT
Можно ли беременным женщинам совершать авиаперелеты и какие могут быть последствия
Можно ли беременным женщинам совершать авиаперелеты и какие могут
Иностранные суда предложили пускать на Севморпуть по разрешению
Иностранные суда предложили пускать на Севморпуть по разрешению
Боня о ненависти Приходько к русским: «Ожидать иного от того, кто восхищается Ку-клукс-кланом, не стоит»
Боня о ненависти Приходько к русским: «Ожидать иного от того, кто
Какое влияние окажет на каждый знак зодиака ретроградный Хирон до конца 2022 года
Какое влияние окажет на каждый знак зодиака ретроградный Хирон до
Украина получит многомиллионный кредит от Германии
Украина получит многомиллионный кредит от Германии
"Они все переругались, это женщины": экс-участница Comedy Woman о причинах закрытия шоу
"Они все переругались, это женщины": экс-участница Comedy
Сообщение о госзакупке камуфляжной одежды оказалось частично недостоверным
Сообщение о госзакупке камуфляжной одежды оказалось частично
В США подали коллективный иск против ​​Celsius Network
В США подали коллективный иск против ​​Celsius Network
Пиар-директор Бузовой прошелся по оскорбившей ее Поплавской: «Это кто-то типа Юрия Лозы?»
Пиар-директор Бузовой прошелся по оскорбившей ее Поплавской: «Это
6 неоспоримых преимуществ, почему стоит просыпаться в пять утра
6 неоспоримых преимуществ, почему стоит просыпаться в пять утра
7 событий, которые с вами произойдут, если вы потеряете все аккаунты в соцсетях
7 событий, которые с вами произойдут, если вы потеряете все аккаунты

Топ на сегодня

Стало известно число погибших при теракте на церемонии открытия храма в Сирии
Стало известно число погибших при теракте на церемонии открытия храма
Момент из фильма "Не смотрите наверх" повторился в эфире британских новостей
Момент из фильма "Не смотрите наверх" повторился в эфире
Легкомоторный гидроплан упал в российском регионе
Легкомоторный гидроплан упал в российском регионе
Военные РФ спасли жительницу Запорожской области и ее дочь, пострадавших в ДТП
Военные РФ спасли жительницу Запорожской области и ее дочь,
ЕС захотел исключений из плана Еврокомиссии по снижению спроса на газ
ЕС захотел исключений из плана Еврокомиссии по снижению спроса на газ

Еще по теме

Анастасия Приходько получила звание заслуженной артистки Украины (ФОТО)
Анастасия Приходько рассказала об угрозах в ее адрес
Анастасия Приходько возмутилась из-за выступления Ани Лорак в Киеве
Певица Приходько ушла из партии Тимошенко ради возвращения на сцену