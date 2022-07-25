Бывшая жена Бари Алибасова приревновала его к сиделке

Продюсер Бари Алибасов вызвал ревность у Лидии Федосевой-Шукшиной. Бывший концертный директор группы «На-На» прокомментировал отношения Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной. Герасимов уверен: 83-летней актрисе не о чем волноваться. На очередных съемках телепередачи «Пусть говорят» Федосеева-Шукшина закатила бывшему супругу сцену ревности. Она была возмущена тем, что сиделка уделяет слишком много внимания мягкому месту Бари Алибасова во время уколов. «Она как будто на каком-то инструменте играет: шлеп-шлеп-шлеп пальчиками по его попе. Он даже заснул: то ли от укола, то ли ему было приятно», — кипела артистка. Александр Герасимов, приятель Алибасова, считает, что ревность бывшей жены беспочвенна. Он уверен — создатель группы «На-На» до сих пор предан Лидии Николаевне, а помощницу нанял только из-за проблем со здоровьем.«Как можно ревновать человека, который ей так предан долгие годы, к кому-то стороннему, который просто помогает в тяжелой жизненной ситуации? Лида ведь сама не будет сидеть и ухаживать за Бари!», — возмутился он. Герасимов также рассказал, что Бари Алибасов всегда заботился о Федосеевой-Шукшиной и относился к ней с уважением. Именно благодаря актрисе продюсер в свое время познакомился с влиятельными людьми и завел нужные знакомства. Кроме того, 75-летний музыкант всегда находился рядом в сложные времена и поддерживал Лидию Николаевну. Он помог ей сделать ремонт, постоянно дарил дорогие подарки. «Когда Федосеевой-Шукшиной тяжело, он всегда рядом и ведет себя крайне достойно. Потому что он ее любит», — заверил Герасимов «Prozvezd». Четыре года назад Бари Каримович сказал, что является мужем Федосеевой-Шукшиной вот уже 24 года. Регистрировать отношения пара не торопилась. На серьезный шаг супругов подтолкнули судебные разбирательства с родственниками Лидии Николаевны. Артистка переоформила квартиру в Санкт-Петербурге на внучку, но та продала недвижимость. Это событие привело пожилых влюбленных в ЗАГС. Супруги получили штамп в паспорте только в ноябре 2018. Однако брак продлился недолго и осенью 2021 года распался.