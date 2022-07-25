Чтобы проверить Адеева, Барзиков пригласил на день рождения Брянскую

Вадим Карасев

Иван Барзиков ничуть не сомневается в том, что Алексей Адеев состоит в отношениях с Анной Самониной лишь до тех пор, пока занята Анна Брянская. При этом сам Ваня искренне сочувствует Самониной, ведь её избранник любит другую женщину. Он не хочет, чтобы она страдала всю жизнь от этого факта.В одном из прошедших эфиров стало известно, что Иван Барзиков принял решение пригласить Брянскую на свой День рождения, только чтобы в очередной раз проверить Адеева. Барзиков буквально предвкушает эту встречу. Он искренне верит, что Лёша мгновенно перестанет соображать от страсти и искренних чувств к Брянской.Ваня даже вспомнил, как в прошлый раз Адеев бросил Самонину сбежал с Брянской за периметр. Правдорубец уверен, что в этот раз они снова сбегут минимум на два дня. Наверняка многие помнят историю, когда не трезвая Брянская обещала посетить Адеева на Дом-2, но утром заявила, что подобного не было. Теперь велика вероятность, что ситуация повторится.Только не понятно, зачем всё это Ване? Может ему на самом деле нравится Самонина и он хочет таким образом расчистить себе путь? Или это просто желание утереть нос Адееву и разрушить его отношения, прилюдно опозорив?