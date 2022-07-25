Чтобы проверить Адеева, Барзиков пригласил на день рождения Брянскую
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Чтобы проверить Адеева, Барзиков пригласил на день рождения Брянскую

Чтобы проверить Адеева, Барзиков пригласил на день рождения Брянскую

Чтобы проверить Адеева, Барзиков пригласил на день рождения Брянскую
Барзиков уверен, что Адеев встречается с Самониной, только пока не свободна Брянская. Поэтому он принял решение устроить очередную проверку. Иван Барзиков ничуть не сомневается в том, что Алексей Адеев состоит в отношениях с Анной Самониной лишь до тех пор, пока занята Анна Брянская. При этом сам Ваня искренне сочувствует Самониной, ведь её избранник любит другую женщину. Он не хочет, чтобы она страдала всю жизнь от этого факта.

В одном из прошедших эфиров стало известно, что Иван Барзиков принял решение пригласить Брянскую на свой День рождения, только чтобы в очередной раз проверить Адеева. Барзиков буквально предвкушает эту встречу. Он искренне верит, что Лёша мгновенно перестанет соображать от страсти и искренних чувств к Брянской.

Ваня даже вспомнил, как в прошлый раз Адеев бросил Самонину сбежал с Брянской за периметр. Правдорубец уверен, что в этот раз они снова сбегут минимум на два дня. Наверняка многие помнят историю, когда не трезвая Брянская обещала посетить Адеева на Дом-2, но утром заявила, что подобного не было. Теперь велика вероятность, что ситуация повторится.

Только не понятно, зачем всё это Ване? Может ему на самом деле нравится Самонина и он хочет таким образом расчистить себе путь? Или это просто желание утереть нос Адееву и разрушить его отношения, прилюдно опозорив?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

Последние новости

Башкирия отправила 16-й гуманитарный конвой в ЛНР
Башкирия отправила 16-й гуманитарный конвой в ЛНР
Марк Богатырев о съемках на Шри-Ланке: «Бесконечное количество полиции все время нас преследовало»
Марк Богатырев о съемках на Шри-Ланке: «Бесконечное количество
Недобрые сновидения: как с ними бороться и о чем они предупреждают
Недобрые сновидения: как с ними бороться и о чем они предупреждают
Подбора игроков для кооператива Halo Infinite не будет, напарников предлагают искать в Discord
Подбора игроков для кооператива Halo Infinite не будет, напарников
Чтобы проверить Адеева, Барзиков пригласил на день рождения Брянскую
Чтобы проверить Адеева, Барзиков пригласил на день рождения Брянскую
Тело упавшего в ущелье в Приэльбрусье россиянина нашли
Тело упавшего в ущелье в Приэльбрусье россиянина нашли
Мужчина задушил уроженку Иркутской области в туалете на станции Нахабино в Подмосковье
Мужчина задушил уроженку Иркутской области в туалете на станции
Известных отели, которые удивляют своим внешним видом (13 фото)
Известных отели, которые удивляют своим внешним видом (13 фото)
Саша Черно: «Мы с мужем сильно отдалились друг от друга, но решили начать все заново»
Саша Черно: «Мы с мужем сильно отдалились друг от друга, но решили
Захарова прокомментировала слова Трампа о количестве гендеров
Захарова прокомментировала слова Трампа о количестве гендеров
В России вернут купюры в пять и десять рублей
В России вернут купюры в пять и десять рублей
Marvel анонсировала две новые части «Мстителей»
Marvel анонсировала две новые части «Мстителей»

Топ на сегодня

Захарова заявила о мольбе дипломатов США не фотографироваться с Лавровым
Захарова заявила о мольбе дипломатов США не фотографироваться с
Объем кредитного портфеля BlockFi превысил $1,8 млрд
Объем кредитного портфеля BlockFi превысил $1,8 млрд
Машины, которым давно пора на покой, но они все ещё ездят по дорогам (15 фото)
Машины, которым давно пора на покой, но они все ещё ездят по дорогам
Актриса Ольга Сумская: «Таисия Повалий спалила мосты. Есть какая-то грань, и она ее перешла»
Актриса Ольга Сумская: «Таисия Повалий спалила мосты. Есть какая-то
Около половины американцев ждут гражданскую войну в стране
Около половины американцев ждут гражданскую войну в стране

Еще по теме

Адеев бросил Самонину из-за ее мамы, которая приехала в гости
Авдеев вернул Брянскую на Дом-2, чтобы создать любовный треугольник
Барзиков и Бухынбалтэ расстались из-за Адеева
Барзиков не смог выставить Авдеева с проекта и начал желать ему смерти