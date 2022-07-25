Директор школы из Братска Сергей Федоров взошел на пик Эльбруса
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Директор школы из Братска Сергей Федоров взошел на пик Эльбруса

Директор школы из Братска Сергей Федоров взошел на пик Эльбруса

Директор школы № 14 Братска Сергей Федоров взошел на пик Эльбруса. Из-за начавшейся снежной пурги он пробыл там всего три-четыре минуты, но собирается вновь покорить вершину следующим летом. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Эльбрус — самая высокая горная вершина России и Европы. Место, где в любой момент может одолеть горная болезнь или снежная слепота. Но как говорит директор братской школы № 14 Сергей Федоров: «Братчанам все ни по чем». Альпинист-любитель по образованию — преподаватель географии, поэтому его всегда тянуло своими глазами увидеть то, чему он учит детей. Первую вершину он покорил в 1973 году. Через 49 лет за спиной — уже немало длительных походов. Но к восхождению на Эльбрус пришлось серьезно готовиться.

Подготовка была не только серьезной, но и поэтапной. Первую ночь Сергей Федоров вместе с группой провел на высоте две тысячи метров, дальше — выше. Постепенно спортсмены преодолевали неспособность человека существовать в горах. Акклиматизация на языке походников — противоядие против горной болезни.

Три года подготовки стоили трех минут на вершине Эльбруса. Сергей Федорович уверен, что эти мгновения перезагрузили его полностью. Братский спортсмен собирается покорить знаменитый спящий вулкан вновь — следующим летом.


# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

"Долбануло по нервной системе, нет сил": Лера Кудрявцева рассказала о своей болезни
"Долбануло по нервной системе, нет сил": Лера Кудрявцева
Бигрина не может простить Романова за стриптиз на мальчишнике
Бигрина не может простить Романова за стриптиз на мальчишнике
Сувениры из отпуска: какие вещи принесут в дом бедность и неприятности
Сувениры из отпуска: какие вещи принесут в дом бедность и неприятности
Директор школы из Братска Сергей Федоров взошел на пик Эльбруса
Директор школы из Братска Сергей Федоров взошел на пик Эльбруса
Ламантин пытается стащить у мальчика доску для сёрфинга
Ламантин пытается стащить у мальчика доску для сёрфинга
В Подмосковье нашли двух убитых мужчин
В Подмосковье нашли двух убитых мужчин
Слух: в разработке у Xbox находится геймпад Xbox Elite v3
Слух: в разработке у Xbox находится геймпад Xbox Elite v3
Охлобыстин: «Странно, что кто-то надеется на возвращение в кислые нулевые с зажористым 2012-м»
Охлобыстин: «Странно, что кто-то надеется на возвращение в кислые
Главврачей и директоров школ в России впервые обяжут декларировать расходы
Главврачей и директоров школ в России впервые обяжут декларировать
Можно ли вычислить идеальную дату свадьбы, чтобы совместная жизнь была счастливой
Можно ли вычислить идеальную дату свадьбы, чтобы совместная жизнь
Эмин Агаларов решил вернуться к бывшей жене
Эмин Агаларов решил вернуться к бывшей жене
Помощница Аллы Пугачевой рассказала о своей пенсии
Помощница Аллы Пугачевой рассказала о своей пенсии

Топ на сегодня

Захарова заявила о мольбе дипломатов США не фотографироваться с Лавровым
Захарова заявила о мольбе дипломатов США не фотографироваться с
Сергей Безруков поделился фото с младшим сыном - именинником
Сергей Безруков поделился фото с младшим сыном - именинником
Анна Старшенбаум резко обругала коллегу
Анна Старшенбаум резко обругала коллегу
Объем кредитного портфеля BlockFi превысил $1,8 млрд
Объем кредитного портфеля BlockFi превысил $1,8 млрд
Стало известно о возвращении «Дневника Бриджит Джонс» с участием Рене Зеллвегер
Стало известно о возвращении «Дневника Бриджит Джонс» с участием Рене

Еще по теме

Новый рекорд: житель россии в возрасте 87 лет покорил Эльбрус
Федоров назначен советником председателя спортивного общества "Динамо"
Туриста спустили с Эльбруса из-за плохого самочувствия
ВЦИОМ: Подавляющее большинство россиян планируют встречать Новый год в кругу семьи