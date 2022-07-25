Директор школы из Братска Сергей Федоров взошел на пик Эльбруса

Директор школы № 14 Братска Сергей Федоров взошел на пик Эльбруса. Из-за начавшейся снежной пурги он пробыл там всего три-четыре минуты, но собирается вновь покорить вершину следующим летом. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Эльбрус — самая высокая горная вершина России и Европы. Место, где в любой момент может одолеть горная болезнь или снежная слепота. Но как говорит директор братской школы № 14 Сергей Федоров: «Братчанам все ни по чем». Альпинист-любитель по образованию — преподаватель географии, поэтому его всегда тянуло своими глазами увидеть то, чему он учит детей. Первую вершину он покорил в 1973 году. Через 49 лет за спиной — уже немало длительных походов. Но к восхождению на Эльбрус пришлось серьезно готовиться.

Подготовка была не только серьезной, но и поэтапной. Первую ночь Сергей Федоров вместе с группой провел на высоте две тысячи метров, дальше — выше. Постепенно спортсмены преодолевали неспособность человека существовать в горах. Акклиматизация на языке походников — противоядие против горной болезни.

Три года подготовки стоили трех минут на вершине Эльбруса. Сергей Федорович уверен, что эти мгновения перезагрузили его полностью. Братский спортсмен собирается покорить знаменитый спящий вулкан вновь — следующим летом.



