"Долбануло по нервной системе, нет сил": Лера Кудрявцева рассказала о своей болезни
51-летняя телеведущая Лера Кудрявцева очень востребована как на федеральных каналах, так и на частных проектах, поэтому времени на отдых у нее обычно мало. Недавно Лера все же смогла выбраться в Болгарию, но поездку омрачила болезнь.
Сломил звезду уже всем надоевший коронавирус. Кудрявцева рассказала, что в первый раз болела очень тяжело и теперь боится повторения этого сценария.
Телеведущая опубликовала в социальных сетях положительный тест на ковид и поделилась подробностями о своем состоянии. Похоже, Лера подцепила инфекцию по пути в Болгарию. В итоге отпуск получился так себе.
Подписчики посочувствовали женщине, в комментариях объявились также другие знаменитости: Дмитрий Губерниев, Лаура Джугелия и Алексей Новацкий.
Избили близкого Кудрявцевой
Отпуск теледивы омрачила не только болезнь. Вчера она поделилась другими подробностями своей поездки за границу и рассказала, что одного из ее близких избили. В соцсетях она опубликовала снимки с машиной болгарской полиции и пожаловалась подписчикам, что здорово испугалась.
Зато, по словам Леры, про симптомы ковида на фоне такого стресса ей пришлось забыть. "Хочешь выздороветь за пять минут — пусть изобьют кого-то из твоих близких, не дай бог. Сразу, блин, поправляешься!" — на эмоциях заявила Кудрявцева.