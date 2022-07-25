"Долбануло по нервной системе, нет сил": Лера Кудрявцева рассказала о своей болезни
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"Долбануло по нервной системе, нет сил": Лера Кудрявцева рассказала о своей болезни

"Долбануло по нервной системе, нет сил": Лера Кудрявцева рассказала о своей болезни

51-летняя телеведущая Лера Кудрявцева очень востребована как на федеральных каналах, так и на частных проектах, поэтому времени на отдых у нее обычно мало. Недавно Лера все же смогла выбраться в Болгарию, но поездку омрачила болезнь.

Сломил звезду уже всем надоевший коронавирус. Кудрявцева рассказала, что в первый раз болела очень тяжело и теперь боится повторения этого сценария.


Сегодня 12-й день и, наконец-то, тест показал одну полоску. Первый раз заболела ковидом полтора года назад, месяц в лежку и полгода страданий от постковида. Натура я мнительная и тревожная, поэтому меня долбануло тогда по нервной системе, впрочем, как и сейчас.
51-летняя телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о своей болезни

Телеведущая опубликовала в социальных сетях положительный тест на ковид и поделилась подробностями о своем состоянии. Похоже, Лера подцепила инфекцию по пути в Болгарию. В итоге отпуск получился так себе. 

По прилету спала трое суток, думала устала. Потом поднялась температура и я вызвала врача. Вердикт — ковид! Из симптомов дикая слабость, головная боль и заложенность носа. Как вам мой отпуск? 12 дней на балконе — только хардкор! Можно уже выходить гулять, но реально нет сил.

Подписчики посочувствовали женщине, в комментариях объявились также другие знаменитости: Дмитрий Губерниев, Лаура Джугелия и Алексей Новацкий.


Избили близкого Кудрявцевой

Отпуск теледивы омрачила не только болезнь. Вчера она поделилась другими подробностями своей поездки за границу и рассказала, что одного из ее близких избили. В соцсетях она опубликовала снимки с машиной болгарской полиции и пожаловалась подписчикам, что здорово испугалась.

Зато, по словам Леры, про симптомы ковида на фоне такого стресса ей пришлось забыть. "Хочешь выздороветь за пять минут — пусть изобьют кого-то из твоих близких, не дай бог. Сразу, блин, поправляешься!" — на эмоциях заявила Кудрявцева.

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По материалам: uposters.ru

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