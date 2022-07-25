Екатерина Варнава в бикини развлекается с двумя мужчинами

37-летняя актриса Екатерина Варнава поделилась пикантными фото с отдыха в Турции. Нынешним летом турецкие курорты пользуются большой популярностью среди звезд российского шоу-бизнеса. Екатерина тоже отдыхает у Средиземного моря. Она выбрала Аланию, которая славится своими пляжами. Звезда шоу Comedy Woman отдыхает вместе с друзьями – Евгением Бороденко и Дмитрием Рнаком. Компания устроила веселую совместную фотосессию. Комедийная актриса предстала в бикини лимонного оттенка. На некоторых кадрах она также набрасывала на плечи пляжный оранжевый халат.Варнава с приятелями дурачились и принимала забавные позы. Артистка продемонстрировала не только точеную фигуру, но и гибкость. Она красиво изогнулась, облокотившись на спину Евгения. Одним из первых фото телеведущей оценил Сергей Лазарев. «Красотка! Обожаю!» — заявил певец. Екатерина впечатлила и Сердара Камбарова. «Красивая гибкая женщина», — написал звездный визажист.Варнава призналась, что отдых в Турции ее приятно удивил. «Уж не думала-не гадала, что жаркое солнечное место так мне зайдет однажды. Я же фанат холода и дождя... но... Алания, что ты со мной сделала... В самом экзальтирующе-приятном смысле. Умолчу о подробностях, сколько мы с Женей и Димой съели еды, сколько мест посетили, сколько раз застывали с открытым ртом от вида на море и природу, на виллы, на квартиры. Алания — это взаимная симпатия, в погоде, в воздухе, в видах, в еде, в людях. Все улыбаются, все тебе рады, поработать, отдохнуть. Мы успели всё!» — высказалась актриса.