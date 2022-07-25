Екатерину Вуличенко едва не ограбили необычные воришки на Мальдивах

Актриса Екатерина Вуличенко рассказала, кто пытался лишить ее дорогого украшения. Несколько дней назад Екатерина Вуличенко улетела в отпуск. Для отдыха и релакса актриса выбрала экзотические Мальдивы. Однако расслабиться звезде не удалось. Накануне Екатерина столкнулась с необычными мошенниками. Знаменитость решила сфотографироваться с двумя желтыми попугаями в одном из мальдивских кафе. Птички дружелюбно сели ей на плечо, а затем перебрались на руки. Затем птицы попытались стащить у незадачливой туристки ее украшения: красивый кулон с камнями.Артистке удалось предотвратить «преступление», о котором, к слову, она отзывалась исключительно со смехом. Однако «воришкам» все же удалось выпросить у Вуличенко еду.«В общем, меня сегодня чуть не ограбили. Два наглых, но очаровательных воришки. Знакомьтесь, Мими и Йелоу! Сегодня эти товарищи отвлекли меня от волшебного ланча, где шеф показывал чудеса кулинарного искусства. Ланчем пришлось поделиться, зато украшения удалось спасти. Кстати, все гости отеля с ними знакомы, правда, отличить, кто из них мальчик, а кто девочка, могут только сотрудники», — поделилась звезда. К слову, отдых у Вуличенко получился весьма насыщенным. Артистка погружалась в море, где встретила черепаху. «Встретить черепаху в море — это хороший знак, а двух еще лучше! В нашем отеле роскошный коралловый риф, не нужно никуда ехать. Выходишь из виллы и плыви. Очень хочется все это сберечь для будущих поколений. Кстати, рифовые акулы тоже были, но они мирные и не кусаются», — поделилась впечатлениями звезда.