Екатерину Вуличенко едва не ограбили необычные воришки на Мальдивах
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Екатерину Вуличенко едва не ограбили необычные воришки на Мальдивах

Екатерину Вуличенко едва не ограбили необычные воришки на Мальдивах
Актриса Екатерина Вуличенко рассказала, кто пытался лишить ее дорогого украшения. Несколько дней назад Екатерина Вуличенко улетела в отпуск. Для отдыха и релакса актриса выбрала экзотические Мальдивы. Однако расслабиться звезде не удалось. Накануне Екатерина столкнулась с необычными мошенниками. Знаменитость решила сфотографироваться с двумя желтыми попугаями в одном из мальдивских кафе. Птички дружелюбно сели ей на плечо, а затем перебрались на руки. Затем птицы попытались стащить у незадачливой туристки ее украшения: красивый кулон с камнями.
Артистке удалось предотвратить «преступление», о котором, к слову, она отзывалась исключительно со смехом. Однако «воришкам» все же удалось выпросить у Вуличенко еду.
«В общем, меня сегодня чуть не ограбили. Два наглых, но очаровательных воришки. Знакомьтесь, Мими и Йелоу! Сегодня эти товарищи отвлекли меня от волшебного ланча, где шеф показывал чудеса кулинарного искусства. Ланчем пришлось поделиться, зато украшения удалось спасти. Кстати, все гости отеля с ними знакомы, правда, отличить, кто из них мальчик, а кто девочка, могут только сотрудники», — поделилась звезда. К слову, отдых у Вуличенко получился весьма насыщенным. Артистка погружалась в море, где встретила черепаху. «Встретить черепаху в море — это хороший знак, а двух еще лучше! В нашем отеле роскошный коралловый риф, не нужно никуда ехать. Выходишь из виллы и плыви. Очень хочется все это сберечь для будущих поколений. Кстати, рифовые акулы тоже были, но они мирные и не кусаются», — поделилась впечатлениями звезда.
# Шоу-бизнес Вуличенко Екатерина
По материалам: z-aya

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