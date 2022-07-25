Евросоюз уличили в страхе из-за «троянского коня» Путина

Вадим Карасев

País: Брюссель опасается, что Италия после отставки Драги станет «троянским конем» Путина

Европейский союз опасается, что после отставки премьер-министра Марио Драги Италия может стать «троянским конем» России в Европе. Об этом пишет обозреватель Бернардо де Мигель в своей статье для испанской газеты País.

Обозреватель указывает на сильную зависимость Рима от поставок российских углеводородов. Отмечается, что Брюссель обеспокоен позицией Италии.

По словам де Мигеля, с отставкой Драги Брюссель остался без опоры, пишет Бернардо де Мигель, а Киев — без союзника, поскольку экс-премьер поддерживал Украину «любым образом», а том числе поставками вооружений.

Отставка Драги

Итальянский премьер Марио Драги подал в отставку 21 июля из-за противоречий между партиями правящей коалиции и кабмином. Он заключил, что общенационального большинства, которое поддерживало правительство с самого начала, больше нет.

Впервые премьер объявил об уходе в отставку 14 июля после голосования в парламенте. Он заключил, что общенационального большинства, которое поддерживало правительство с самого начала, больше нет. Сообщалось, что политик подаст соответствующее прошение президенту республики, который не принял отставку премьера.

Уже 15 июля МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что коалиция во главе с премьер-министром Драги должна сохраниться, несмотря на сложности. По его словам, в случае новых выборов Италия может не восстановить экономику, не принять второй пакет мер по поддержке размером 15 миллиардов евро для амортизации цен на энергоносители и не отстоять введение ограничений цен на газ в Европе.

Драги призвали не покидать пост и мэры 11 городов Италии. Президент Италии Серджио Матарелла не принял отставку премьера.

Позднее политик выдвинул условие для продолжения пребывания на посту, заявив, что останется в должности при воссоединении раздробленной коалиции.

21 июля Маттарелла подписал указ о проведении досрочных выборов в парламент страны 25 сентября.

Изменение позиции по Украине

Обозреватель Джейсон Дэвидсон в статье для журнала The National Interest предрек, что отставка действующего премьер-министра Италии Марио Драги повлияет на отношения Рима с Киевом, возможно, в пользу Москвы и президента Владимира Путина.

По его мнению, вне зависимости от результатов выборов, следующий итальянский кабмин не будет поддерживать Украину как прежде.

В случае победы правых сил у власти будут симпатизирующие России политики, в случае прихода левых — возникнут серьезные разногласия в вопросе оказания помощи Киеву. Отмечается, что следующее итальянское правительство не будет поддерживать Москву открыто, однако его смена ослабит позиции Запада в противостоянии с Россией.

