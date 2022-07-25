Евросоюз уличили в страхе из-за «троянского коня» Путина
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Евросоюз уличили в страхе из-за «троянского коня» Путина

Евросоюз уличили в страхе из-за «троянского коня» Путина

Евросоюз уличили в страхе из-за «троянского коня» ПутинаPaís: Брюссель опасается, что Италия после отставки Драги станет «троянским конем» Путина

Европейский союз опасается, что после отставки премьер-министра Марио Драги Италия может стать «троянским конем» России в Европе. Об этом пишет обозреватель Бернардо де Мигель в своей статье для испанской газеты País.

Обозреватель указывает на сильную зависимость Рима от поставок российских углеводородов. Отмечается, что Брюссель обеспокоен позицией Италии.

По словам де Мигеля, с отставкой Драги Брюссель остался без опоры, пишет Бернардо де Мигель, а Киев — без союзника, поскольку экс-премьер поддерживал Украину «любым образом», а том числе поставками вооружений.



Отставка Драги

Итальянский премьер Марио Драги подал в отставку 21 июля из-за противоречий между партиями правящей коалиции и кабмином. Он заключил, что общенационального большинства, которое поддерживало правительство с самого начала, больше нет.

Впервые премьер объявил об уходе в отставку 14 июля после голосования в парламенте. Он заключил, что общенационального большинства, которое поддерживало правительство с самого начала, больше нет. Сообщалось, что политик подаст соответствующее прошение президенту республики, который не принял отставку премьера.

Уже 15 июля МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что коалиция во главе с премьер-министром Драги должна сохраниться, несмотря на сложности. По его словам, в случае новых выборов Италия может не восстановить экономику, не принять второй пакет мер по поддержке размером 15 миллиардов евро для амортизации цен на энергоносители и не отстоять введение ограничений цен на газ в Европе.

Драги призвали не покидать пост и мэры 11 городов Италии. Президент Италии Серджио Матарелла не принял отставку премьера.

Позднее политик выдвинул условие для продолжения пребывания на посту, заявив, что останется в должности при воссоединении раздробленной коалиции.

21 июля Маттарелла подписал указ о проведении досрочных выборов в парламент страны 25 сентября.



Изменение позиции по Украине

Обозреватель Джейсон Дэвидсон в статье для журнала The National Interest предрек, что отставка действующего премьер-министра Италии Марио Драги повлияет на отношения Рима с Киевом, возможно, в пользу Москвы и президента Владимира Путина.

По его мнению, вне зависимости от результатов выборов, следующий итальянский кабмин не будет поддерживать Украину как прежде.

В случае победы правых сил у власти будут симпатизирующие России политики, в случае прихода левых — возникнут серьезные разногласия в вопросе оказания помощи Киеву. Отмечается, что следующее итальянское правительство не будет поддерживать Москву открыто, однако его смена ослабит позиции Запада в противостоянии с Россией.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Преемник «Макдоналдса» объяснил рост цен в меню
Преемник «Макдоналдса» объяснил рост цен в меню
Таро-прогноз на 25 июля 2022 года: предсказания для всех знаков зодиака
Таро-прогноз на 25 июля 2022 года: предсказания для всех знаков
Евросоюз уличили в страхе из-за «троянского коня» Путина
Евросоюз уличили в страхе из-за «троянского коня» Путина
Эмин Агаларов: «С Игорем Крутым здороваемся, но не общаемся. Жаль, что мы утратили отношения»
Эмин Агаларов: «С Игорем Крутым здороваемся, но не общаемся. Жаль,
"Секс есть, и он прекрасен!": Семенович рассказала о своей интимной жизни
"Секс есть, и он прекрасен!": Семенович рассказала о своей
10 игр из Game Pass, которые нужно проходить на Xbox Series X | S
10 игр из Game Pass, которые нужно проходить на Xbox Series X | S
Безумные истории с женских форумов (15 фото)
Безумные истории с женских форумов (15 фото)
В Тайшете мальчик погиб, запутавшись в веревках при игре в прятки в заброшенном доме
В Тайшете мальчик погиб, запутавшись в веревках при игре в прятки в
Учительница рассказала об увольнении по неожиданной причине и получила поддержку
Учительница рассказала об увольнении по неожиданной причине и
Роскомнадзор разблокировал сайт Tor
Роскомнадзор разблокировал сайт Tor
В Пензе тиктокерша бросила окурок в машину таксиста
В Пензе тиктокерша бросила окурок в машину таксиста
Мосбиржа решила изменить тарифы на рынке акций
Мосбиржа решила изменить тарифы на рынке акций

Топ на сегодня

Машины, которым давно пора на покой, но они все ещё ездят по дорогам (15 фото)
Машины, которым давно пора на покой, но они все ещё ездят по дорогам
Объем кредитного портфеля BlockFi превысил $1,8 млрд
Объем кредитного портфеля BlockFi превысил $1,8 млрд
Около половины американцев ждут гражданскую войну в стране
Около половины американцев ждут гражданскую войну в стране
Microsoft запустила симулятор дронов, ученые создали нейросеть-сомелье и другие новости из мира ИИ
Microsoft запустила симулятор дронов, ученые создали
Андрей Разин о смерти Шатунова: «Это преднамеренное убийство! Я говорил, что Юра не выдержит»
Андрей Разин о смерти Шатунова: «Это преднамеренное убийство! Я

Еще по теме

Премьер Италии Драги объявил об отставке
Глава МИД Италии заявил о риске проведения досрочных выборов в стране
Сенат Италии захотел оставить действующего премьера
Золото растет в цене на заявлениях Марио Драги - события в России и мире: темы дня, фото, видео, инфографика, радио