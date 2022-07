FTX предложила клиентам Voyager способ по ускорению возврата средств

FTX предложила клиентам Voyager открыть счета, на которых будут аккумулироваться поступления с их требований о банкротстве криптоброкера. При согласии и одобрении суда они получат доступ к активам раньше, чем при стандартной процедуре ликвидации.

happy to do what we can to get liquidity to Voyager's customers: https://t.co/zDtGMfGq64 https://t.co/MdoIfU229B

Инициативу разработали операторы биржи и ее американского подразделения FTX Trading и West Realm Shires. Участие приняла также Alameda Ventures — еще одна структура, связанная с Сэмом Бэнкманом-Фридом.

В июне последняя предоставила криптовалютному брокеру Voyager Digital заем в 200 млн USDC и возобновляемую кредитную линию на 15 000 BTC (~$300 млн).

Alameda Research оказалась вторым заемщиком по объему привлеченных средств ($376,8 млн) у Voyager Digital после Three Arrows Capital (3AC). Непогашенный остаток включает необеспеченный заем в размере $75 млн — крупнейший в списке.

Согласившиеся с предложением клиенты смогут немедленно снять наличные или использовать их для покупки цифровых активов на FTX. Оно носит добровольный характер и будет действовать предположительно до первых чисел августа, говорится в пресс-релизе.

«Мы хотим […] найти лучший способ восстановления неплатежеспособного криптобизнеса […], который позволит клиентам получить раннюю ликвидность и вернуть часть своих активов, не заставляя спекулировать на результатах банкротства и принимать односторонние риски», — заявил Бэнкман-Фрид.

В рамках плана не предполагается выкуп FTX займов, предоставленных Voyager ликвидируемому хедж-фонду 3AC, или участие в связанных с ними судебных процессах. Руководство биржи рассчитывает на возврат средств по этой операции клиентам криптоброкера независимо от их решения.

Юристы Voyager назвали предложение FTX «недостоверным или содержащим откровенно ложные утверждения». Они пояснили, что план принесет выгоду «AlamedaFTX» за счет клиентов и «полностью устранит стоимость активов, которые не представляет для нее интереса».

«AlamedaFTX предлагает ликвидацию, в которой FTX выполняет роль ликвидатора. „Справедливая стоимость” криптовалютных активов и кредитов Voyager подлежит обсуждению с AlamedaFTX. Это плохая сделка [для клиентов криптоброкера] […] под маской „белого рыцаря”», — уточнили юристы.

Бэнкман-Фрид заявил, что предложение предоставит клиентам Voyager возможность получить доступ к активам, которые в противном случае были бы заблокированы на время судебного процесса.

«Необходимо уточнить: наше предложение вернет клиентам Voyager 100% оставшихся активов, включая претензии на все, что будет возвращено в будущем», — объяснил он.

14 p.s. to clarify: our offer would give Voyager customers back 100% of the remaining assets that Voyager has, including claims on anything recovered in the future.