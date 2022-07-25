FTX предложила клиентам Voyager способ по ускорению возврата средств
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

FTX предложила клиентам Voyager способ по ускорению возврата средств

FTX предложила клиентам Voyager способ по ускорению возврата средств


FTX предложила клиентам Voyager открыть счета, на которых будут аккумулироваться поступления с их требований о банкротстве криптоброкера. При согласии и одобрении суда они получат доступ к активам раньше, чем при стандартной процедуре ликвидации.



Инициативу разработали операторы биржи и ее американского подразделения FTX Trading и West Realm Shires. Участие приняла также Alameda Ventures — еще одна структура, связанная с Сэмом Бэнкманом-Фридом.


В июне последняя предоставила криптовалютному брокеру Voyager Digital заем в 200 млн USDC и возобновляемую кредитную линию на 15 000 BTC (~$300 млн).


Alameda Research оказалась вторым заемщиком по объему привлеченных средств ($376,8 млн) у Voyager Digital после Three Arrows Capital (3AC). Непогашенный остаток включает необеспеченный заем в размере $75 млн — крупнейший в списке.


Согласившиеся с предложением клиенты смогут немедленно снять наличные или использовать их для покупки цифровых активов на FTX. Оно носит добровольный характер и будет действовать предположительно до первых чисел августа, говорится в пресс-релизе.


«Мы хотим […] найти лучший способ восстановления неплатежеспособного криптобизнеса […], который позволит клиентам получить раннюю ликвидность и вернуть часть своих активов, не заставляя спекулировать на результатах банкротства и принимать односторонние риски», — заявил Бэнкман-Фрид.


В рамках плана не предполагается выкуп FTX займов, предоставленных Voyager ликвидируемому хедж-фонду 3AC, или участие в связанных с ними судебных процессах. Руководство биржи рассчитывает на возврат средств по этой операции клиентам криптоброкера независимо от их решения.


Юристы Voyager назвали предложение FTX «недостоверным или содержащим откровенно ложные утверждения». Они пояснили, что план принесет выгоду «AlamedaFTX» за счет клиентов и «полностью устранит стоимость активов, которые не представляет для нее интереса».


«AlamedaFTX предлагает ликвидацию, в которой FTX выполняет роль ликвидатора. „Справедливая стоимость” криптовалютных активов и кредитов Voyager подлежит обсуждению с AlamedaFTX. Это плохая сделка [для клиентов криптоброкера] […] под маской „белого рыцаря”», — уточнили юристы.


Бэнкман-Фрид заявил, что предложение предоставит клиентам Voyager возможность получить доступ к активам, которые в противном случае были бы заблокированы на время судебного процесса.


«Необходимо уточнить: наше предложение вернет клиентам Voyager 100% оставшихся активов, включая претензии на все, что будет возвращено в будущем», — объяснил он.



5 июля Voyager Digital подал ходатайство о банкротстве в суд Нью-Йорка. Предполагаемые обязательства компании составляют от $1 млрд до $10 млрд при наличии около 100 000 клиентов.


Напомним, CEO FTX пообещал потратить «миллиарды» на покупку долей в других компаниях. 


Подробнее о Бэнкмане-Фриде читайте в наших образовательных карточках.


Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.

# Экономика alameda research, ftx, voyager, новости
По материалам: ForkLog

Последние новости

Off-duty: солист группы Maneskin Дамиано Давид поддержал свою девушку Джорджию Солери на презентации книги в Риме
Off-duty: солист группы Maneskin Дамиано Давид поддержал свою девушку
Переиграл и уничтожил
Переиграл и уничтожил
Вучич заявил о готовности сохранять традиционные ценности Сербии
Вучич заявил о готовности сохранять традиционные ценности Сербии
FTX предложила клиентам Voyager способ по ускорению возврата средств
FTX предложила клиентам Voyager способ по ускорению возврата средств
Кристина Асмус получила травму во время спектакля
Кристина Асмус получила травму во время спектакля
Какой церковный и народный праздник будут отмечать 26 июля 2022 года: приметы и традиции дня
Какой церковный и народный праздник будут отмечать 26 июля 2022 года:
Илон Маск разрушил семью сооснователя Google, переспав с его женой
Илон Маск разрушил семью сооснователя Google, переспав с его женой
Жена 1-го супруга Бородиной: «Бывшая мужа – известная телеведущая. Многие на моем месте сгорели бы»
Жена 1-го супруга Бородиной: «Бывшая мужа – известная телеведущая.
СМИ: Barclays приобретет долю в криптокастодиане Copper
СМИ: Barclays приобретет долю в криптокастодиане Copper
ФАС попросили возбудить дело против Twitch из-за приостановки выплат стримерам
ФАС попросили возбудить дело против Twitch из-за приостановки выплат
Во Франции научились выращивать самые дорогие трюфели
Во Франции научились выращивать самые дорогие трюфели
Джейсон Момоа попал в аварию в Калифорнии
Джейсон Момоа попал в аварию в Калифорнии

Топ на сегодня

Андрей Разин о смерти Шатунова: «Это преднамеренное убийство! Я говорил, что Юра не выдержит»
Андрей Разин о смерти Шатунова: «Это преднамеренное убийство! Я
Надежда Бабкина рассказала, как на нее влияют санкции: какие трудности возникли у артистки из-за западных ограничений
Надежда Бабкина рассказала, как на нее влияют санкции: какие
Бурак Озчивит прилетел в Москву: как проходила встреча актера с фанатами
Бурак Озчивит прилетел в Москву: как проходила встреча актера с
Почему распалась троица Трус-Балбес-Бывалый
Почему распалась троица Трус-Балбес-Бывалый
Как выглядит памятник на могиле Александра Стефановича: из-за чего возник скандал?
Как выглядит памятник на могиле Александра Стефановича: из-за чего

Еще по теме

Alameda Research привлекла $377 млн у потерпевшего крах Voyager Digital
СМИ: Voyager Digital потребовал от 3AC криптоактивы стоимостью $650 млн
Чанпэн Чжао раскритиковал сделку Alameda Research с Voyager Digital
Voyager Digital направил 3AC уведомление о дефолте