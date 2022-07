GameStop обвинили в продаже «неэтичного» NFT

Пользователь Twitter под ником cringepolitik посчитал неэтичным невзаимозаменяемый токен с изображением падающей фигуры в скафандре, размещенный на маркетплейсе GameStop NFT.

По мнению cringepolitik, NFT Falling Man («Падающий человек») напоминает одноименную фотографию репортера Associated Press Ричарда Дрю, сделанную в ходе теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

Другой пользователь пожаловался на токен в службу поддержки маркетплейса. В GameStop пообещали удалить NFT и заявили, что уже забрали у автора возможность минтинга.

Еще один участник криптосообщества заметил, что пикселизированное оригинальное фото «Падающего человека» продается на ведущем NFT-маркетплейсе OpenSea в течение двух месяцев.

Он приложил соответствующие скриншоты и ссылку. На момент публикации в OpenSea никак не отреагировали на обвинения.

The Falling Man NFT has been up on @opensea for two months plus. Stupid People are trying to shame @GameStopNFT for taken it down in a day! 😂 saying #GameStopNFT needs to do better content control 😂 They’re already the best!!! Go FUD elsewhere! https://t.co/DQNLRE6xd2 #GME pic.twitter.com/qQ8kIBvXWI