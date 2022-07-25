Гороскоп Павла Глобы на неделю с 25 по 31 июля 2022 года

Вадим Карасев

Наступает последняя неделя июля, которой суждено стать достаточно динамичной. Настало время узнать, чего именно хотят звезды и планеты от представителей каждого из Знаков Зодиака.

Портал Woman’s day поделился с нами мыслями известного астролога, однако, чтобы картина была максимально полной, эксперты сайта dailyhoro.ru также решили рассказать, каково их профессиональное видение этой недели. Их советы дополняют рекомендации Павла Глобы и являются предельно простыми и понятными. Универсальный совет недели — не торопитесь. Взвешивайте все более ответственно.

Овен

Овны смогут понять и принять свой смысл жизнь. Это идеальная неделя для поисков себя, попыток найти любимое дело. Ночные светила будут направлять Овнов по верному пути. Остается лишь не опускать руки и двигаться вперед, проявляя инициативу. Именно это Овны умеют делать лучше всего на свете. В любви и дружбе нельзя скрывать своих эмоций, особенно добрых и позитивных. Нужно делать так, чтобы люди видели хорошую сторону Овнов. В деловой сфере полезно будет заниматься поисками работы, посещать собеседования.

Телец

Тельцы, скорее всего, утратят часть концентрации, но это не беда. Вернуть ее можно при помощи специальной медитации. Если будут проблемы с продуктивность, астрологи настоятельно советуют людям данного Знака Зодиака не браться за новые и сложные дела. Лучше выбрать безопасный путь, занимаясь тем, что получается лучше всего на свете. Больше внимания Павел Глоба в своем обзоре рекомендовал уделять домашним делам. Это действительно будет наилучшим вложением сил и времени. Можно заниматься ремонтом, делами по дому, уборкой. Лучше делать это в команде.

Близнецы

Эксперты рекомендуют Близнецам сфокусироваться на тех делах, которые откладывать уже попросту нет возможности. Лень и прокрастинация могут стоить представителям данного Знака очень дорого. Самые благоприятные дни недели для Близнецов — 28 и 29 июля. В эти два дня Вселенная постарается помочь этим людям решить из кармические задачи, высвободить созидательную энергетику. Также усилят из интуицию и харизму. Найти вторую половинку станет проще. Настало время для знакомств, попыток создать что-то новое. Нужно больше общаться и быть открытыми.

Рак

Ракам в эти семь дней нельзя стоять на месте, поскольку бездействие будет приравниваться к потере удачи. Далеко не всегда, к сожалению, мы с вами понимаем, что стоим на месте и упускаем удачу. Ракам стоит обратить внимание на семь знаков от мироздания, которые указывают на это самым явным образом. Это идеальное время для развития бизнеса, попыток научиться чему-то новому. В период с 25 по 31 июля полезно будет полезной для оказания знаков внимания второй половинке и родственникам. Также последняя неделя июли идеально подходит для совместного планирования.

Лев

Львам стоит быть осторожнее при общении с людьми по телефону и в интернете. Во-первых, если риск нарваться на мошенников, защититься от которых, кстати, можно посредством специального энергетического щита. Во-вторых, при удаленном общении мы с вами не видим эмоций других людей, а Львам важно видеть реакцию на слова и поступки. Именно поэтому лучше общаться преимущественно в живую. В работе и делах наступает очень благоприятный период для того, чтобы браться за что-то новое. Возможно, пришло время для реализации гениальных идей.

Дева

Девам на этой неделе понадобится магическая защита, так как может появиться много желающих насолить представителям данного Знака, перейти им дорогу и вставить палку в колеса. Специальный защитный амулет в виде черной нити поможет Девам избежать проблем и обойти стороной ненужные склоки и негатив. Эта неделя поджарит Девам определенные возможности в бизнесе и делах, поэтому астрологи советуют действовать, но осторожно. Нужно выжидать удобный момент для нападения, словно хищник, а не бежать вперед, сломя голову.

Весы

У Весов, как и у любых других людей, есть свои худшие и лучшие черты характера. Ночные светила выстроились таким образом, что у Весов будет выбор. Они смогут сами решать, какую часть своей души демонстрировать окружающим их людям. Если дружба или любовь зашли в тупик, пришло время сделать передышку. Весы должны помнить, что находиться рядом с человеком 24 часа в сутки и семь дней в неделю — это не самый лучший вариант для укрепления отношений. Если жизнь стала скучной, можно разнообразить ее праздниками, яркими эмоциями.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе астрологи настоятельно рекомендуют попробовать избавиться от комплексов, страхов, а также вредных привычек, блокирующих путь к счастью. На этой неделе можно брать дополнительную работу, задерживаться на рабочем месте. Главное, чтобы овчинка стоила выделки, ведь если задерживаться на работе без желания и поощрения, можно очень быстро перегореть. В амурных делах больше всего будет везти Скорпионам с хорошей самооценкой. Не нужно сомневаться в себе и своих силах, ведь любовь — это не только внешность. Это еще и духовная связь.

Стрелец

Стрельцам полезно будет заниматься изучением иностранных языков, общаться с новыми людьми, а также проявлять максимальную активность в работе и делах. Не исключено, что на этой неделе Стрельцы встретятся со сложными ситуациями. В таком случае им необходимо сохранять самообладание и не теряться. Успокоить нервы им помогут три простые техники. Спокойствие и размеренность способны будут помочь Стрельцам добиться желаемого в любви, в делах и в работе. Также сейчас им важно выглядеть опрятно и ухоженно. Внешний вид играет важную роль.

Козерог

Эта неделя для козерогов может стать достаточно сложной и непредсказуемой. Позитивные установки на каждый день помогут Козерогам привлечь в свою жизнь счастье и успех, а также стабилизировать настроение. В работе, возможно, придется часто принимать важные решения, встречать на пути дилеммы и неурядицы. В отношениях с людьми и в особенности со второй половинкой нужно проявлять больше осторожности, чтобы не сказать лишнего и не нарушить гармонии. Также астрологи советуют Козерогам более пристально следить за своим настроением.

Водолей

Водолеям стоит опираться на помощь своего числа-талисмана, а также на интуицию. Наступает то самое время, когда шестое чувство может не просто спасти Водолеев в сложной ситуации от фиаско, но и помочь с принятием важных судьбоносных решений. Не исключено, что в бизнесе и в работе придется пойти на легкий риск ради сохранения стабильности. Что касается общения и любовных отношений, то Водолеям эксперты советуют как можно больше идти на диалог. Замалчивание проблем точно не приведет ни к чему хорошему.

Рыбы

Рыбам стоит остерегаться представителей самых беспринципных Знаков Зодиака. Люди, которые готовы на всё ради цели. Могут очень сильно обидеть и разочаровать Рыб, поэтому лучше общаться только с теми, кому можно доверять. Всем, кто в отношениях любовного характера испытывает трудности, стоит временно взять передышку. Это будет важное время, в которое необходимо давать близким людям больше свободы. Что касается финансовой сферы, то тут также Рыбам понадобится осторожность. Сейчас лучше не влезать в долги и не пытаться подвигать новые идеи.