Государство готово дольше поддерживать детей-сирот
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Государство готово дольше поддерживать детей-сирот

Государство готово дольше поддерживать детей-сирот

Дети-сироты, которые учатся по программам основного образования, будут получать господдержку до 23 лет. Такой закон вступает в силу с 25 июля.

Среди причитающихся им льгот — право на бесплатный проезд на городском и пригородном транспорте, комплект одежды и обуви. Господдержку также распространят на детей, потерявших родителей в период обучения.


Прежде дети-сироты имели право на господдержку до 18 лет, затем, если выпускник школы поступил в колледж или вуз, она возобновлялась. Однако многим ученикам 18 лет исполняется еще в школе. И они лишались причитающихся им льгот, пока не начинали обучение по профессиональным программам.


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По материалам: pnp.ru

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