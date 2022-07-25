Григорьев: Вероятность нападения на Приднестровье растет
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Григорьев: Вероятность нападения на Приднестровье растет

Григорьев: Вероятность нападения на Приднестровье растет

В России видят факты предательства значительной части элит Молдовы, которые ориентированы на присоединение страны к Румынии. Об этом 25 июля в своем Telegram-канале заявил член Общественной палаты России, председатель международного общественного трибунала по расследованию преступлений украинских неонацистов Максим Григорьев.

Подводя итоги обсуждения на круглом столе в ОП России с участием главы приднестровского МИД Виталия Игнатьева, Григорьев отметил, что, по его мнению, сейчас создаются условия, в которых «растет вероятность нападения на Приднестровскую Молдавскую Республику».

Среди факторов, которые говорят об этом, член ОП России назвал совершение террористических актов в Приднестровье в апреле, мае и июне. Ранее в интервью «Парламентской газете» президент республики Вадим Красносельский сообщил, что по данным терактам ведутся расследования, а «по отдельным фактам нашли исполнителей и заказчиков». «В одном случае — след явно украинский, в другом — молдавский», — заключил глава Приднестровья.

Также Максим Григорьев указал на «антирусскую направленность» действий нынешних властей Молдовы, включая репрессии против сторонников сотрудничества в Россией, на заявления официальных лиц Украины о готовности напасть на ПМР, а также на «предательство значительной части элиты Молдовы, которая открыто выступает против своего государства и поддерживает его аншлюс со стороны Румынии».

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По материалам: pnp.ru

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