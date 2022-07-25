Илон Маск разрушил семью сооснователя Google, переспав с его женой

Вадим Карасев

51-летний Илон Маск в очередной раз попал в скандальную историю. Самый богатый человек в мире разрушил семью друга-миллионера - сооснователя корпорации Google Сергея Брина, закрутив роман с его женой.

Как сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, Сергей Брин решил подать на развод с супругой Николь Шэнахан - при этом причиной этого якобы стал ее роман с руководителем компаний Tesla и SpaceX Илоном Маском.



По данным газеты, Илон Маск и Сергей Брин были в свое время близкими друзьями. Однако это не помешало руководителю SpaceX закрутить прошлой осенью короткий роман с его женой.

В то же время отмечается, что Шэнахан рассталась с мужем перед тем, как завести отношения с Маском. Тем не менее супруги все еще жили вместе. В минувшем январе Сергей Брин подал на развод.

Журналисты напоминают, что Сергей Брин предоставил компании Илона Tesla примерно 500 тысяч долларов, когда разразился финансовый кризис в 2008 году. Фирма Маска тогда пыталась увеличить производство.

Маск назвал чушью слухи о романе с женой сооснователя Google

Самый богатый человек в мире прокомментировал в твиттере слухи о том, что якобы закрутил роман с женой Брина.

Это полнейшая чушь. Мы с Сергеем друзья и прошлой ночью были вместе на вечеринке. Николь за три года я видел лишь дважды, и оба раза в присутствии множества других людей. Ничего романтического



Толстый и дряблый Илон Маск подвергся насмешкам в Сети

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"Некрасивое зрелище! Он так всю рыбу распугает", "Он живет в Лос-Анджелесе! Как можно быть таким белым?", "Он миллиардер, а выглядит как-то не очень", "И этот парень стыдил Билла Гейтса за огромный живот?", "Он счастлив! Ему нет никакого дела до лишнего веса", "Он похож на огромного кита белуху", "Ужасно бледный!", "Не представляю, как Эмбер Херд была с ним", "Он никогда не должен снимать одежду", "Мои глаза не смогут этого развидеть", "Никакие деньги не заставят меня с ним обниматься, извините", "Мне 65, я выгляжу лучше, чем он на этих фотографиях", - пишут пользователи Сети.