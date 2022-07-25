Иностранные суда предложили пускать на Севморпуть по разрешению
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Иностранные суда предложили пускать на Севморпуть по разрешению

Иностранные суда предложили пускать на Севморпуть по разрешениюРБК: Минобороны предлагает пускать иностранные суда на Севморпуть по разрешениям

Министерство обороны России выступило с инициативой пускать иностранные суда на Северный морской путь только по специальному разрешению, которое должно запрашиваться за три месяца до захода в акваторию. Об этом сообщает РБК.

Как стало известно, Минобороны захотело внести изменения в федеральный закон о внутренних морских водах. Издание сообщает, что военное ведомство предлагает разрешить иностранным военным и государственным судам заходить в акваторию Севморпути лишь по разрешению, запрашиваемому по дипломатическим каналам не позднее чем за 90 дней до предполагаемого захода. Причем речь идет только о прохождении по пути, а не о заходе в порты.

Кроме того, на Севморпути не сможет находиться более одного иностранного или государственного судна, если нет специального решения российского правительства. Иностранным подлодкам предлагается разрешить идти только на поверхности и под своим флагом.

Согласно предложению, власти смогут приостановить заход иностранных военных кораблей и других государственных судов на Севморпуть на определенный срок. Приостановка будет вступать в силу после передачи об этом в навигационном предупреждении.

Минобороны объяснило инициативу в том числе изменением глобального климата и таянием льдов, что «влечет не только рост объемов морских перевозок транзитных грузов между Европой и Азией по трассам СМП, но и активизацию в Арктической зоне военно-морской деятельности различных государств».

По данным РБК, законопроект был одобрен правительственной комиссией по законодательной деятельности, также инициативу поддержали министерства иностранных дел и транспорта и ФСБ.

В мае сообщалось, что на фоне санкций Россия решила резко нарастить объем перевозок по Северному морскому пути, проходящему в арктических водах страны от Мурманска до Чукотки.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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