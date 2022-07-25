Инсайдер: Roller Champions от Ubisoft скоро закроют, игра вышла 2 месяца назад

Вадим Карасев





В конце мая этого года состоялся релиз игры Roller Champions от издательства Ubisoft. Это проект про «спорт будущего», в котором игроки сражаются 3 на 3 на роликовых коньках с мячом. Похоже, что игра не сыскала большой популярности у игроков, скоро проект могут закрыть.

Известный игровой инсайдер Джефф Грабб в рамках подкаста Xbox Era сообщил, что 3 сезон будет последним для Roller Champions. По его словам, после этого игру могут закрыть. На данный момент нет информации о том, когда 3 сезон завершится, в конце июня в игре стартовал второй сезон. Нет информации и про количество игроков в Roller Champions, но есть сообщения от игроков, что старта матча (3 на 3) приходится ждать значительное время, несмотря на условно-бесплатную модель распространения игры.

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Напомним, недавно стало известно о проблемах с финансами у Ubisoft. Компания отменила несколько проектов и ввела ограничения для студий.