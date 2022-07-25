Иркутская область заняла 19 место в рейтинге регионов по численности среднего класса

Иркутская область заняла 19 место в рейтинге регионов России по численности среднего класса. Доля семей, относящихся к среднему классу, там составляет 13,6% от общего количества населения. Лидерами списка стали Ямало-Ненецкий автономный округ(46,6%), Магаданская область(37%) и Чукотский автономный округ(33%). Информация об исследовании появилась на РИА Новости.

При исследованиях среднего класса специалисты обращают внимание на наличие собственности, доходы, социальное положение, уровень образования и профессиональной квалификации, специфику потребления и жизненные цели. «В соответствии с достаточно распространенным подходом под средним классом принято понимать работающих людей с трудовыми доходами, позволяющими приобретать дорогостоящее имущество (жилье и машины), а также имеющими относительно высокий уровень текущего потребления», — сообщают исследователи.

Всего в России 11,5% семей можно отнести к среднему классу. Москва в рейтинге находится на восьмой позиции(24,4%), Санкт-Петербург — на десятой. Меньше всего таких семей в республиках Северного Кавказа: Дагестане(2,9%), Кабардино-Балкарии(2,8%), Ингушетии(1,6%) и Чечне(1,5%).