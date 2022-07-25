Иван Охлобыстин рассказал о будущем страны
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Иван Охлобыстин рассказал о будущем страны

Иван Охлобыстин рассказал о будущем страны
Актер Иван Охлобыстин уверен, что россияне заживут лучше прежнего. Артист поделился своими размышлениями о будущем России. По его словам, через 20 лет наша страна изменится до неузнаваемости и иностранные бренды вытеснят отечественные. 22 июля Иван Иванович отметил 56-летие. Актер поделился с подписчиками, что получил в подарок дрон для фотосъемки и готов пожертвовать его на нужды армии. «Поиграюсь немного и на линию фронта отвезу. Там дроны всегда пригодятся. И мне, как говорится, прости Господи, — плюс к карме», — пишет актер.
Охлобыстин поделился с читателями блога и своими мыслями о будущем страны. По его мнению, Россия достаточно быстро оправится от ухода крупных компаний с рынка и уже через 10-20 лет отечественные бренды полностью затмят иностранные. «У нас половина Европы пропишется. У нас мораль и энергоресурсы. Печалиться не о чем. Товары народного потребления будут представлены в самом широком спектре. Насладиться жеванием гудрона наши внуки не успеют», — прогнозирует артист. Иван уверен, что вернуться к прошлой жизни, как, возможно, хотелось бы кому-то, уже не получится. Впереди страну ожидают сложные, но интересные времена. «По-прежнему странно, что кто-то надеется на быстрое возвращение в кислые нулевые с зажористым 2012-м. Вроде люди адекватные. Кино смотрели. Книги читали. В школе учились. Или это все из-за смартфонов? Всосали мозги нескольких поколений маленькие, бесовские железки? Для тех кто в танке — але гараж, мы на первой космической, входим в гиперпространство, впереди черная дыра и штурвал заклинило! Как раньше не будет никогда!», — считает актер. Свой день рождения Охлобыстин, к слову, провел весьма скромно — на съемочной площадке второго сезона сериала «Евгенич». Коллеги по цеху встретили именинника громкими овациями и бенгальскими огнями. И преподнесли ему сладкий подарок — большой торт.
# Шоу-бизнес Охлобыстин Иван
По материалам: z-aya

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