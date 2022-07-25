Известных отели, которые удивляют своим внешним видом (13 фото)

Вадим Карасев

Фантазия инженеров и архитекторов не имеет пределов. Более того, самые талантливые из них умеют воплощать эти фантазии в жизнь. Предлагаем посмотреть на известные отели, при создании которых архитекторы не побоялись воплотить все свои безумные задумки. Вопросы насчет комфорта конечно имеются, но дизайном и креативом проблем точно нет.Das Park Hotel, АвстрияОтличный вариант отеля для любителей минимализма, но не для клаустрофобов, так как площадь номера не превышает двух квадратных метров. Как вы можете заметить, в одну комнатушку поместилась только двуспальная кровать, тумбочка и настольная лампа.The Dog Bark Park Inn, СШАГостиница, представленная в виде десятиметровой фигуры собаки породы бигль, сделанной из фанеры и гипсокартона.Kumbuk River, Шри-ЛанкаThe Null Stern Hotel, ШвейцарияОтель, в котором нет ни окон, ни стен, ни крыши. Только полное уединение с природой.Inntels Hotels Amsterdam-Zaandam, НидерландыMuseumotel, ФранцияВыглядит жутковато, неправда ли? На самом деле, это целый гостиничный комплекс, состоящей из множества отдельных домиков-пузыриков, каждый из которых уникален по-своему.Montana Magica Lodge, ЧилиFree Spirit Spheres, КанадаIgloo Village in Kakslauttanen, ФинляндияHotel De Vrouwe van Stavoren, НидерландыОтель расположен в гавани нидерландского города Ставорен. Но туристов привлекает в этом случае не столько вид, открывающийся с их номера, сколько сам номер! Кто бы не хотел пожить в бочке из-под швейцарского вина? Всего таких номеров только 4.Treehotel, ШвецияCrane Hotel Faralda, Нидерланды«Причём тут подъёмный кран?» — спросите вы. Так получилось по задумке одного очень креативного архитектора, что это тоже отель.Hotel Marqués De Riscal, Испания