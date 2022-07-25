Известных отели, которые удивляют своим внешним видом (13 фото)
Сегодня, 05:01 Вадим КарасевФантазия инженеров и архитекторов не имеет пределов. Более того, самые талантливые из них умеют воплощать эти фантазии в жизнь. Предлагаем посмотреть на известные отели, при создании которых архитекторы не побоялись воплотить все свои безумные задумки. Вопросы насчет комфорта конечно имеются, но дизайном и креативом проблем точно нет.
Das Park Hotel, Австрия
Отличный вариант отеля для любителей минимализма, но не для клаустрофобов, так как площадь номера не превышает двух квадратных метров. Как вы можете заметить, в одну комнатушку поместилась только двуспальная кровать, тумбочка и настольная лампа.
The Dog Bark Park Inn, США
Гостиница, представленная в виде десятиметровой фигуры собаки породы бигль, сделанной из фанеры и гипсокартона.
Kumbuk River, Шри-Ланка
The Null Stern Hotel, Швейцария
Отель, в котором нет ни окон, ни стен, ни крыши. Только полное уединение с природой.
Inntels Hotels Amsterdam-Zaandam, Нидерланды
Museumotel, Франция
Выглядит жутковато, неправда ли? На самом деле, это целый гостиничный комплекс, состоящей из множества отдельных домиков-пузыриков, каждый из которых уникален по-своему.
Montana Magica Lodge, Чили
Free Spirit Spheres, Канада
Igloo Village in Kakslauttanen, Финляндия
Hotel De Vrouwe van Stavoren, Нидерланды
Отель расположен в гавани нидерландского города Ставорен. Но туристов привлекает в этом случае не столько вид, открывающийся с их номера, сколько сам номер! Кто бы не хотел пожить в бочке из-под швейцарского вина? Всего таких номеров только 4.
Treehotel, Швеция
Crane Hotel Faralda, Нидерланды
«Причём тут подъёмный кран?» — спросите вы. Так получилось по задумке одного очень креативного архитектора, что это тоже отель.
Hotel Marqués De Riscal, Испания
По материалам: триникси