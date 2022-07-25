Яна Поплавская в шоке от поведения Ольги Бузовой
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Яна Поплавская в шоке от поведения Ольги Бузовой

Яна Поплавская в шоке от поведения Ольги Бузовой
Актриса Яна Поплавская оскорбила певицу за ее слова. Вчера на фестивале VK Fest в Москве Ольга Бузова сделала скандальное заявление о своих сексуальных предпочтениях. Такая раскованность понравилась далеко не всем. На 55-летнюю актрису Яну Поплавскую, похоже, произвели большое впечатление вчерашние откровения Ольги Бузовой. Напомним, певица неожиданно прямым текстом призналась, что предпочитает большие мужские достоинства. «Большой пенис Ольги Бузовой! Мне сложно представить, как и в каком состоянии «здравого рассудка» можно было пригласить это во МХАТ! МХАТ, слава Богу, спасен от этой «одаренной» женщины! Но культуру Ольга Бузова по-прежнему продолжает нести в массы. Говно не тонет, оно всегда на плаву!» — эмоционально высказалась Яна о бывшей ведущей «ДОМа-2».
Яну Евгеньевну поддержали подписчики ее блога. «Позорище! Взрослая женщина, но разума нет! Люди не хотят это видеть и слышать! Где ответственность за такое безобразие?»; «Это все происходит от вседозволенности. То Киркоров на кресте, то Бузова с пенисом… Пора наводить порядок и ставить в стойло такую погань»; «Почему она не думает даже о своих близких? Маме, папе разве не стыдно слушать это? Или деньги не пахнут вообще?» — написали возмущенные пользователи Сети.
# Шоу-бизнес Поплавская Яна
По материалам: z-aya

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