Эксперт предсказал разворот биткоина из-за роста глобальной ликвидности
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Эксперт предсказал разворот биткоина из-за роста глобальной ликвидности

Эксперт предсказал разворот биткоина из-за роста глобальной ликвидности


Криптовалютный рынок готовится к развороту тренда вверх в свете роста денежной массы. Об этом в подкасте Real Vision заявил бывший топ-менеджер Goldman Sachs и макроинвестор Рауль Пал.



Специалист подчеркнул, что биткоин больше зависит от динамики денежной массы (M2), чем от халвинга. Последний необязателен, если есть влияние первого фактора.


«Цифровые активы не зависят от бизнес-цикла, но их поведение связано с потоками глобальной ликвидности. В настоящее время наблюдается расхождение М2 с трендом примерно на полтора стандартных отклонения, и оно усиливается», — поделился он наблюдениями.


Данные: Youtube. Real Vision.

Эксперт пояснил, что формирование экстремумов макроиндикатора предшествовало развороту трендов на криптовалютном рынке. 


«Помните, что биткоин не циклический актив. Он не вернется к тому состоянию, в котором был, как нефть или другие товары. Это модель внедрения сети, которая со временем растет в соответствии с этими широкими изменчивыми диапазонами», — пояснил Пал.


Напомним, аналитики Grayscale допустили завершение криптозимы к концу марта 2023 года.


Ранее Пал спрогнозировал рост курса Ethereum до отметки $20 000.


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По материалам: ForkLog

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